«التموين» توضح حقيقة حذف من يمتلك سيارة من بطاقات الدعم بداية من مايو

قال مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه لا صحة لما يتردد عن حذف كل من يمتلك سيارة من بطاقة التموين بداية من شهر مايو المقبل 2022، موضحا أن الوزارة فقط خاطبت عدد من المواطنين أصحاب البطاقات التموينية عبر يومين صرف الخبز ممن يمتلكون سيارات خاصة، بضرورة التوجه إلى مكاتب التموين لإثبات عدم ملكيتهم لسيارات موديل 2018 فأحدث.

التوجه إلى مكاتب التموين لإثبات عدم امتلاك سيارة

وأكد المصدر في تصريح لـ«الوطن»، أنه بداية من شهر مايو المقبل سيتم فقط جرد التقارير التي تسلمتها مكاتب التموين على مستوى المحافظات من المواطنين الذين تسلموا رسالة عبر بونات صرف الخبز مفادها: «الرجاء التوجه إلى مكاتب التموين لإثبات عدم امتلاك سيارة موديل 2018 فأحدث»، موضحا أن كل من يمتلك سيارة موديل حديث بداية من موديل 2018 وما بعده سيتم حذفه من منظومة البطاقات التموينية لعدم استحقاقه الدعم التمويني، موضحا أن ذلك يأتي ضمن إجراءات وصول الدعم لمستحقيه لضبط منظومة الدعم وحذف غير المستحقين من البطاقات التموينية.

حذف مالكي السيارات الحديثة

ونوه المصدر بأنه بعد انتهاء جرد أصحاب السيارات عبر قاعدة بيانات منظومة الدعم التمويني، سيتم حذف كل مواطن مقيد باسمه سيارة موديل حديث وتحديدا من 2018 وما يليه، موضحا أن الحذف سيتم للأفراد المقيدين على البطاقة أو الفرد صاحب البطاقة التموينية.

مكاتب التموين تنتهي من استلام تقارير تحديث بيانات البطاقة

وانتهت مكاتب التموين على مستوى المحافظات اليوم الأحد 24 أبريل من استلام تقارير المواطنين أصحاب البطاقات التموينية الذين تسلموا عبر بونات صرف الخبز تعليمات بالذهاب لمكاتب التموين لإثبات ملكيتهم لسيارات حديثة من عدمه تجنبا لايقاف البطاقات التموينية، حيث تتطلب مكاتب التموين ارفاق عدد من المستندات تتمثل في: «صورة من بطاقة التموين، وصورة من بطاقة الرقم القومي للفرد صاحب البطاقة التموينية، ورقم هاتف مسجل باسمه، وتقرير عن بيانات السيارة التي يمتلكها هو أو أحد أفراد للأسرة».