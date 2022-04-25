عاجل .. قصف 5 محطات قطارات غرب ووسط أوكرانيا

أعلن موقع قناة «العربية» في نبأ عاجل منذ قليل، أنَّ هيئة السكك الأوكرانية، أفادت بأنّ القوات الروسية استهدفت 5 محطات قطارات في غرب ووسط البلاد، ودون أي تفاصيل.

اليوم الـ61 لحرب روسيا وأوكرانيا

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية يومها الـ61 على التوالي، منذ خروج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معلناً شن بلاده عملية عسكرية ضد روسيا، بهدف حماية المدنيين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية تتم بحقهم من قبل القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى توقف نفوذ حلف شمال الأطلسي بالمقربة من الحدود الروسية.