سالمان اليماني.. قصة شيخ مشايخ سيناء الذي تعاون مع الجيش لاسترداد الأرض

ما بين فاجعة هزيمة يونيو 1967 واحتلال إسرائيل لأرض سيناء، وتحقيق النصر العسكري الكبير للجيش المصري فى حرب أكتوبر 1973، وما تلاه من انتصار سياسي غير مسبوق فى مسار المفاوضات حتى تحرير سيناء ورحيل آخر جندى إسرائيلي عن سيناء وعودتها إلى السيادة المصرية كاملةً في 25 إبريل 1982، هناك ملحمة عسكرية وإنسانية عظيمة وقعت على أرض الفيروز، لاسيما أثناء حرب الاستنزاف.

بطولات أهل سيناء بعد هزيمة 67

عقب هزيمة 1967، تجلت البطولات السيناوية بصورة تلقائية متمثلة في مشايخ سيناء الذين برعوا في مساعدة رجال القوات المسلحة المصرية لـ تحرير سيناء، ومن بينهم الشيخ سالمان محمود اليماني، أحد مشايخ قبيلة البياضية ذات الأصول العريقة، والملقب بـ«شيخ مشايخ سيناء».

بعد بث الإذاعة ووسائل الإعلام المصرية خبر هزيمة 67، حتى انتفضت مشاعر الوطنية داخل الشيخ سالمان اليماني، وكان حينها شقيقه اللواء محمد اليماني ضابطا في المخابرات الحربية، فجمع عددا من المجاهدين التابعين للمخابرات الحربية، وانضموا إلى صفوف المشايخ المعاونين للمخابرات المصرية، وانطلقوا جميعا في مهام مختلفة تتمثل في جمع المعلومات عن جيش العدوالإسرائيلي، وتصوير مراكز وقواعد ارتكازات العدو، والقيام بالعمليات الاعتراضية خلف الخطوط والمواقع المتأخرة، وفقا لعماد اليماني، أحد أبناء الشيخ سالمان اليماني، في بداية حديثه لـ«الوطن».

الشيخ سلمان اليماني ومساعدة القوات المسلحة

أثناء تلك الفترة، كانت العمليات داخل سيناء تجرى من خلال 3 مراكز قيادة في بورسعيد والإسماعيلية والسويس، ولدى كل منهم قائمة بعناصر بدوية تنقل المعلومات من سيناء، وتنفذ توجيهات القيادة بتوجيه ضربات خاطفة داخل عمق سيناء.

في تلك الفترة لم تكن لدينا أقمارا صناعية، لكن كان مشايخ سيناء هم الأعين الثاقبة التي جعلت من المواقع الإسرائيلية كتابًا مفتوحًا أمام القوات المسلحة: «كان في أماكن معينة بيتم رصدها وتوصيل المعلومات إلى مكتب مخابرات بورسعيد، وبيقطعوا مسافات طويلة عشان يوصلوا المعلومات للجيش»، بحسب حديث نجل شيخ مشايخ سيناء الراحل.

اليماني والسادات

إلى جانب المهام الخاصة بجمع المعلومات عن أماكن العدو وتسليح الجيش الإسرائيلي، تولى «اليماني» متابعة أبناء الأسر التي اضطرت إلى ترك سيناء عقب هزيمة 67 إلى محافظات مجاورة للاطمئنان على استقرار أوضاعهم: «كان بينسق مع محافظ شمال سيناء في الوقت ده وبيسافر يطمن على تسكين الأسر المهجرة من سينا وتسكين طلاب الجامعات وطلاب المدارس في أماكنهم»، إذ أن والده الراحل اتسم بصفات اللباقة في الكلام والتعامل ومن أجل هذا أُسند إليه ذلك الدور خلال فترة الحرب.

لم يقتصر دور سالمان اليماني في سيناء عند هذا الحد، فكثيرا ما كان يتم اختياره ممثلا عن مشايخ شمال سيناء في لقاءات رسمية، إذ كان في استقبال الرئيس الراحل أنور السادات خلال زيارته إلى الإسماعيلية للاجتماع مع أبناء ومشايخ سيناء: «والدي له صورة بتجمعه بالرئيس السادات وحصل على نوط الشجاعة من الطبقة الأولى من الرئيس السادات»، وفقا لقول نجله.

نجمة الشرف العسكرية بعد تحرير سيناء

حصل الشيخ سالمان اليماني، على وسام نجمة سيناء، وهي أعلى وسام عسكري مصري ويعادل نجمة الشرف العسكرية، إلى جانب منحه أنواط كثيرة من قيادات حربية ومحافظين سيناء تكريما له على دوره الكبير في تحرير أرض سيناء.

خلال احتفالات تحرير سيناء في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، كان يحضر الشيخ اليماني بجوار الرئيس في كل عام تقديرا لدوره الكبير في الحرب: «والدي كان هو الشخص اللي بيظهر بملابس بدوية وبيرفع علم مصر»، بحسب قول عماد اليماني.

في الحادي والعشرين من رمضان عام 1993، خسرت مصر أحد أبناءها المخلصين الذين ساعدوا في تحرير أرض سيناء، وتكريما له، تم إطلاق إسمه على مدرسة النجيلة الإعدادية وأصبحت تحمل إسم مدرسة سالمان اليماني الإعدادية، إذ أكد نجله: «والدي كان قامة وطنية كبيرة بنفخر بيها قدام ولادنا لحد دلوقتي».