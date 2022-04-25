الكرملين: «بوتين» هنأ «ماكرون» بإعادة انتخابه رئيسا لفرنسا

أفادت شبكة «سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل عنها قبل قليل، بأنّ الكرملين، أعلن أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هنأ إيمانويل ماكرون، بفوزه في الانتخابات الفرنسية، متمنيا له النجاح.

ماكرون رئيسا لفرنسا لفترة جديدة

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، نتائج الانتخابات الرئاسية فجر اليوم، والتي تمثلت في فوز إيمانويل ماكرون، الرئيس المنتهية ولايته الأولى، رسميا، بولاية رئاسية ثانية، وبنسبة تصويت بلغت 58.55%، ليأتي بعد الرئيس الفرنسي جاك شيراك الذي انتخبه الشعب الفرنسي لولايتين متتاليتين.