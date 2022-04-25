الجامعات الخاصة: تحديد الحد الأدنى للقبول بالكليات الاجتماع المقبل

كشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ المجلس سيناقش في اجتماعه المقبل الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية، لافتًا إلى أنَّه من المتوقع عقد الاجتماع خلال شهر مايو المقبل أو بحد أقصى مطلع شهر يونيو، مشيراً إلى أنَّه حتى الآن لم يتمّ وضع الحدود الدنيا للقبول بمختلف الجامعات، منوهاً إلى أنَّه سيتمّ مناقشة عدد من القواعد المتعلقة بتنسيق الجامعات الخاصة والقبول بمختلف الكليات في ظل التغيرات التي تشهدها نظام اختبارات و امتحانات الثانوية العامة 2022.

تنسيق الجامعات الخاصة 2022

وأوضحت المصادر بالمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي لـ«الوطن»، أنَّه من المقرر أنَّ يتمّ مناقشة الحدود الدنيا للقبول من أجل تسهيل إجراءات القبول والالتحاق للطلاب المصريين الدراسين في الدول العربية، وكذلك الطلاب الوافدين وفقاً للنسب التي تحددها الوزارة.

وأشارت المصادر إلى أنَّه من المتوقع أن يتمّ البقاء على الحدود الدنيا للقبول التي تمّ الإعلان عنها العام الماضي بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021، مؤكّدة أنَّ المجلس الأعلى للجامعات الخاصة حريص على تقديم جميع أوجه الدعم للطلاب بما يحقق لهم الالتحاق و الحصول على خدمة تعليمية ممتازة.

الجامعات الخاصة

وتابعت المصادر، أنَّ النزول بتنسيق الالتحاق بكليات الجامعات الخاصة متوقف أولاً على نتيجة الثانوية العامة 2022 و شرائح المجاميع، لافتة إلى أنَّ مجلس شئون التعليم الطلاب مفوض بتجميع المقترحات من الجامعات المختلفة والبت فيها والوصول إلى قرار نهائي لعرضه على اجتماع المجلس المقبل فيما يتعلق بالحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة او القواعد المنظمة للعمل فيما يتعلق بإجراءات القبول، مؤكّدة أنَّ التقدم للجامعات الخاصة سيكون من خلال الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات الخاصة الموحد.