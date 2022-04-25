الأرصاد الجوية: تكون سحب ركامية وهطول أمطار على سيناء وجنوب البلاد

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تكون سحب ركامية على مناطقة متفرقة من جنوب سيناء، خاصة منطقة سانت كاترين، وسلاسل جبال البحر الأحمر، ومناطق متفرقة من جنوب البلاد خاصة مناطق حلايب وشلاتين، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة بدء من مساء اليوم.

ارتفاع درجات الحرارة بشكل متفاوت على جميع مدن ومحافظات الجمهورية

وأضافت الأرصاد الجوية، أن السحب الركامية قد تكونت نتيجة الحمل الحراري في طبقات الجو العليا، ما أثر على حالة الطقس اليوم، وارتفاع درجات الحرارة بشكل متفاوت على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، حيث يسود طقس حار علي شمال البلاد ومنطقة مصر الوسطى نهارا، وشديد الحرارة علي محافظات جنوب الصعيد.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى استمرار نشاط الرياح الشمالية الشرقية اليوم على محافظات القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وسلال جبال البحر الأحمر ومدن جنوب سيناء، مؤكدة أن هذا الوقت من العام، تزداد فيه فرص سقوط الأمطار، لأنها من السمات الأساسية لفصل الربيع، خاصة على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة اليوم الاثنين 25-4-2022

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين في مصر على النحو التالي:

القاهرة 31-17

الإسكندرية 25-16

وادي النطرون30-16

طنطا 32-17

شبين الكوم 32-17

دمنهور 29-16

بلطيم 25-16

مطروح23-15

السلوم 25-15

سيوة 32-14

بورسعيد 25-16

دمياط 25-15

الزقازيق32-16

المنصورة 31-15

الإسماعيلية 32-17

السويس 32-18

العريش 25-16

رفح 25-15

رأس سدر 28-15

نخل 29-11

نويبع 32-20

طابا 30-19

كاترين 27-06

الطور 27-18

شرم الشيخ 34-22

الغردقة 33-22

مرسى علم 31-21

الفيوم 33-15

بني سويف 33--16

المنيا 32-17

أسيوط 34-16

سوهاج 43-17

قنا 35-19

الأقصر 36-20

أسوان37-21

إدفو 37-21

أبو سمبل 38-21

الوادي الجديد 36-16

شلاتين 32-19

أبو رماد 33-19

حلايب 29-18

رأس حدربة30-19.