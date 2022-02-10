أهالي «تل بني تميم» يشيعون جثمان أكبر معمرة بالقليوبية «108 سنوات»

شيع أهالي قرية تل بني تميم، التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر، جثمان الحاجة سرية حسن سرو، ابنة القرية وصاحبة الـ108 سنوات، وتعتبر أكبر معمرة بالقليوبية، التي توفيت أمس الأربعاء.

تشيع جنازة معمرة القليوبية

خرج الجثمان عقب أداء صلاة الجنازة، بعد صلاة الظهر اليوم الخميس، بمسجد سيدي دياب والعزاء بمنزل الدرايزة بقرية تل بني تميم التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر، وأشار محمود شعلان، نجلها الأصغر إلى أن والدته لديها 8 أبناء و150 حفيدا وتوفيت فجأة أمس الأربعاء، مشيرا إلى أنها كانت تتمتع بصحة جيدة لحين وفاتها وكانت لديها ذاكرة جيدة.

تاريخ معمرة القليوبية

وأوضح الدكتور صبحي شعلان رئيس قسم النحت بكلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها، وحفيد المعمرة، أنها توفيت فجأة، وأنه تقرر أداء صلاة الجنازة اليوم الخميس عليها عقب صلاة الظهر بمسجد سيدي دياب، وتتلقى العائلة العزاء اليوم بمنزل الدرايزة بقرية تل بنى تميم التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر.

وأوضح أن ثورة 1919 قامت وكان عمر جدته 5 سنوات، فالحاجة سرية حسن سرو ولدت فى عام 1914، وأوضحت في آخر حديثها قبل الوفاة أنها منذ ولادتها ظلت فى قرية تل بنى تميم التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر، وتزوجت ابن عمها، وهى ابنة الـ19 عاما، وأنجبت منه 5 أولاد و3 بنات، وظلا سويا إلى أن توفي زوجها في عام 1995، وخلال كل هذه المدة حملت ذكريات لازالت محفورة في ذهنها، إلى جانب بعض الأعمال التى تولتها بعد وفاته حتى الآن مع الجميع كبار قبل الصغار، وقد التحق ولداها الكبيران بالقوات المسلحة قبل عام 1950، وظل أحدهما طيلة 17 عاما، والآخر كان متطوعا وعاصر انطلاق ثورة 23 يونيو، وبعدها حرب 1967.