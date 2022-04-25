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موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الاثنين 24 رمضان في محافظة السويس

كتب:

حمدى عبد الله
08:04 ص | الإثنين 25 أبريل 2022
أذان المغرب فى السويس

أذان المغرب فى السويس

أهالي وسكان محافظة السويس من المسلمين، يبحثون خلال اليوم والليلة، عن موعد الإفطار، وأذان المغرب، خاصة في شهر رمضان، لمعرفة موعد نهاية الصوم، وكذلك يبحثون عن مواقيت أداء الصلوات الخمس، لذلك تنشر «الوطن» المواقيت، خدمة يومية لأهالى المدينة الباسلة.

وبحسب ما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة، في بيان أصدرته تضمن موعد الإفطار، وأذان المغرب اليوم 24 رمضان 1443، الموافق السبت 25 أبريل 2022، في محافظة السويس، ومواقيت الصلوات الأخرى.  

موعد الإفطار وأذان المغرب الاثنين 24 رمضان في محافظة السويس

يبحث أهالى وسكان محافظة السويس عن موعد الإفطار وأذان المغرب، لمعرفة موعد إنهاء صومهم بالإفطار في ذلك التوقيت، وتضمن بيان الهيئة المصرية العامة للمساحة، أن موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الاثنين 24 رمضان 1443 هجريا، 25 أبريل 2022 ميلادي، موعده في تمام الساعة 6:23 مساء، حسب التوقيت المحلي لمدينة السويس.  

مواقيت الصلاة اليوم محافظة السويس

موعد أذان كل صلاة من الصلوات الخمسة على مدار اليوم، جاءت حسب التوقيت المحلي لمحافظة السويس وإعلان الهيئة المصرية العامة للمساحة، كالآتي:

أذان الفجر عند 3:40 دقيقة والشروق موعده 5:13 صباحا، فيما يأتي موعد أذان الظهر في تمام الساعة 11:48 صباحا، وأذان العصر موعده عند 3:24 مساء، أما أذان المغرب فيحين عند الساعة 6:23 مساء، وصلاة العشاء في تمام الساعة  7:46 مساءً.

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