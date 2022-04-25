تشهد أيام شهر رمضان المبارك تزايد عمليات البحث عن موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الاثنين في محافظة القليوبية 24 رمضان، إيذانا بانتهاء يوم جديد من الأيام العشر الآواخر من الشهر الفضيل، والتي تعرف بأيام العتق من النار وتقع في الثلث الأخير من شهر رمضان المبارك الذي يفصلنا على انتهائه 6 أيام فقط.

«الوطن» تستعرض موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الاثنين في محافظة القليوبية 24 رمضان، في إطار خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الاثنين في محافظة القليوبية

وبحسب إمساكية رمضان، فإن عدد ساعات الصوم في محافظة القليوبية 24 رمضان الموافق 25 أبريل، تصل إلى نحو 15 ساعة و3 دقائق، وتنتهي بأذان المغرب اليوم في الساعة 06:30 مساء.

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين في محافظة القليوبية

وبحسب الموقع الرسمي للهيئة المصرية للمساحة، فإن موعد ومواقيت الصلاة اليوم الاثنين 24 رمضان كالتالي:

موعد أذان الفجر الساعة 03:44 ص

تشرق الشمس الساعة 05:18 ص

موعد أذان صلاة الظهر الساعة 11:53 ص

موعد أذان العصر الساعة 03:30 م

موعد أذان المغرب الساعة 06:30 م

موعد أذان العشاء الساعة 07:54 م

ويتوجه المسلمون لأداء صلاة التراويح وفق ضوابط الصلاة التي أعلنتها مديرية الأوقاف بالقليوبية، وهي أن تكون مدة صلاة التراويح نصف ساعة، على أن يتخللها درس موعظة ما بين الـ 4 ركعات الأولى والثانية لمدة 5 دقائق، وأن تكون الصلوات خفيفة على المصلين لمراعاة كبار السن والمرضى تطبيقا للسنة النبوية بالتخفيف على المصلين.