آخر فرصة لحجز مقابر أكتوبر الجديدة غدا.. اعرف خطوات وشروط التقديم

ينتهي جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، غدا الأربعاء 27 أبريل، من تلقي طلبات حجز 465 مقبرة جاهزة للمسلمين، التى أعلنت عن طرحها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، خلال الأيام الماضية بمدينة أكتوبر الجديدة، بمساحة 40م2.

لذا، تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، خطوات وشروط التقديم، للحصول على مقابر مدينة أكتوبر الجديدة، وفقا لبيان سابق لوزارة الإسكان والرمافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

1- شروط التقديم لحجز مقابر مدينة أكتوبر الجديدة

- يشترط على العميل المتقدم لحجز مقبرة ضمن الطرح، أن يكون من قاطني: (مدينة أكتوبر الجديدة، مدينة حدائق أكتوبر، مدينة 6 أكتوبر، محافظة الجيزة، مدينة الشيخ زايد.

- كما يشترط فى العميل المتقدم لحجز مقبرة، أن يكون شخصا طبيعيا، وليس معنويا أى (جهة أو مؤسسة).

- يشترط أن يكون العميل المتقدم لحجز مقبرة، مصري الجنسية.

- يشترط في العميل المتقدم لحجز مقبرة ألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة مبنى أو أرض له أو لأحد أفراد أسرته «الزوج، الزوجة، الأولاد القصر».

2- خطوات التقديم لحجز مقابر مدينة أكتوبر الجديدة

حيث يمكن الحصول عليها من مقر جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، ثم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقا للوارد بكراسة شروط الطرح لحجز المقبرة خلال الفترة من يوم 3 إبريل وحتى 27 أبريل الجاري، وذلك بجهاز مدينة أكتوبر الجديدة في مواعيد العمل الرسمية.

3- آلية تخصيص مقابر مدينة أكتوبر الجديدة

وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، سيتم تخصيص المقابر المطروحة، للعملاء الفائزين بها، منخلال إجراء القرعة العلنية اليدوية، وذلك للعملاء المتقدمون للحجز، ومنطبق عليهم شروط الحجز المطروحة، ضمن كراسة الشروط.

على أن يكون نظام سداد المقابر المطروحة، للعملاء الفائزين بها، بنظام مقابل الانتفاع.