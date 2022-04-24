بمقدم 15 ألف جنيه.. شروط حصول منخفضي الدخل على وحدات الطرح الجديد

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، عن طرح جديد، لعدد من الوحدات السكنية، بمدينة الخارجة، بمحافظة الوادى الجديد، ضمن مشروع «درة الوادي»، بإجمالى 160 وحدة سكنية، وذلك للمواطنين من منخفضي ومحدودي الدخل، متمنين المواطنون من ذوي الإعاقة، ضمن مبادرة التمويل العقاري، بفائدة 3%، وتقسيط على 30 سنة، بمقدم 15 ألف جنيه.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، شروط حصول منخفضي الدخل، على وحدات «درة الوادي»، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

مواعيد حجز وحدات الطرح الجديد لمنخفضي الدخل

- يتم شراء كراسة الشروط، من خلال مكاتب البريد المُميكنة على مستوى محافظة الوادي الجديد.

- يتم سداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية والمصروفات الإدارية بمكاتب البريد المميكنة على مستوى الجمهورية، وتسجيل بيانات الحجز ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 9 مايو 2022 وحتى يوم الأربعاء 11 مايو 2022 (للمواطنين من ذوي الإعاقة فقط).

- ومن يوم الخميس الموافق 12 مايو 2022 حتى يوم الخميس 26 مايو 2022 (لجميع المواطنين متضمنين ذوي الإعاقة) .

شروط حصول منخفضي الدخل على وحدات الطرح الجديد

- أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصري الجنسية.

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان.

- ألا يزيد سن المتقدم من منخفضي الدخل عن 50 سنة في تاريخ الإعلان.

- لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثـر من وحدة سكنية في الإعلان.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري السابقة.

- ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) وحدة سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات.

- ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أوالمحافظات.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

- أن يكون المتقدم من أبناء محافظة الوادي الجديد - الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها - أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو المحافظات المجاورة.

حدود الدخل لمنخفضي الدخل

- الحد الأقصى لصافي مصادر الدخل لمنخفضي الدخل هو 4500 جنيه شهريًا للفرد.

- الحد الأقصى لصافي مصادر الدخل لمنخفضي الدخل هو 6000 جنيه شهريًا للأسرة.