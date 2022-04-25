غلق طريق «قنا - سفاجا» بسبب كسر مفاجئ لخط الصرف الصحي

قرر اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، غلق طريق «قنا - سفاجا» في الاتجاه المؤدي إلى سفاجا، بسبب حدوث كسر مفاجئ في خط طرد صرف صحي المعنا، قطر 500 مم، بجوار إدارة التحريات.

توفير طريق بديل

وأشار محافظ قنا إلى أن إدارة المرور قامت بتوفير طريق بديل، وهو طريق مصنع المكرونة، بهدف الحفاظ على السيولة المرورية، وعدم تعطيل حركة السفر والنقل من وإلى المحافظة.

وأضاف «الداودي»، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي دفعت بشكل فوري بفريق فني ومعدات حفر لإصلاح الكسر، وتجرى حاليا أعمال الإصلاح على قدم وساق.

صيانة خط الطرد

وذكر المحافظ، أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من صيانة خط الطرد وتمهيد الطريق مرة أخرى بعد ظهر اليوم، تمهيدا لعودة حركة المرور بشكل طبيعي على الطريق، مؤكدا أن جميع الأجهزة التنفيذية تتابع الموقف لحظه بلحظة لحل المشكلة فى أسرع وقت.