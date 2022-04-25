العثور على جثة شاب في شارع بشبرا.. توفي بجرعة مخدرات زائدة

عثرت الأجهزة الأمنية على جثة شاب في أحد الشوارع بمنطقة شبرا، ورجحت التحريات بأن سبب الوفاة تعاطي المتوفي لجرعة مخدرات زائدة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت إنتداب الطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول واقعة العثور على جثة في الشارع وملابساتها، وقررت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

العثور على جثة في الشارع

كان مأمور قسم شرطة شبرا، تلقى بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شاب في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين أنها جثة شاب يدعى «أيمن م»، في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من أيه إصابات ظاهرية.

التحريات: الشاب المتوفي مدمن مخدرات

وكشفت التحريات بأن الشاب المتوفي من مدمني المخدرات، ورجحت التحريات بأن سبب الوفاة هو تعاطي الشاب المتوفي لجرعة مخدرات زائدة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.