وفاة شاب بسبب جرعة مخدرات زائدة بدار السلام.. «لقوا جثته في الشارع»

عثرت الأجهزة الأمنية صباح اليوم على جثة شاب في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة دار السلام، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمنطقة العثور على الجثة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، وطلبت النيابة استدعاء أسرة الشاب لسماع أقوالها حول الواقعة.

بلاغ بالعثور على جثة الشاب في أحد الشوارع

تلقى مأمور قسم شرطة دار السلام بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شاب في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «إبراهيم أ س» في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين العثور على سرنجة بجوار الجثة بها آثار ماده مخدرة.

وكشفت التحريات عن أن الشاب المتوفى معروف بإدمانه لمخدر الهيروين، وأضافت التحريات أن الشاب اعتاد تعاطي المخدرات في الشارع الذي عثر على جثته به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تشريح جثة شاب مات بسبب جرعة مخدرات في الوايلي

وفي سياق آخر، قررت النيابة العامة تشريح جثة شاب يدعى «جمال م» في العقد الرابع من العمر، توفي داخل معهد السموم في الدمرداش بسبب تعاطيه جرعة مخدرات زائدة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن.