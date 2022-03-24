 وفاة شاب بعد تناول جرعة مخدرات زائدة بالوايلي.. «مدمن أفيون»

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة داخل معهد السموم بالدمرداش، بعد تعاطيه جرعة مخدرات زائدة بدائرة قسم شرطة الوايلي، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

وفاه شاب تناول جرعة مخدرات زائدة

تلقي مأمور قسم شرطة الوايلي إخطارا من معهد السموم بالدمرداش بوفاة شاب متأثرا بتناوله جرعة مخدرات زائدة من مخدر الأفيون، وبالانتقال تبين أنه يدعى «ج.م»، في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين خلو الجسم من أي إصابات، وكشفت التحريات أن الشاب المتوفي مدمن للمخدرات وخاصة مخدر الأفيون، وأضافت التحريات أن المتوفي تناول جرعة مخدرات زائدة ودخل في حالة إعياء شديدة وتم نقله لمعهد السموم بالدمرداش في محاولة لإنقاذ حياته إلا أنه توفي فور وصوله، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

دفن جثة فتاة توفيت بسبب جرعة مخدرات زائدة بمدينة نصر

وفي سياق آخر، صرحت النيابة العامة بدفن جثة فتاة تدعى «هدى.م.م»، 30 عامًا، توفيت بسبب تعاطيها جرعة مخدرات زائدة، حيث تلقى مأمور قسم شرطة مدينة نصر بلاغا بالعثور على جثة فتاة داخل شقة كائنة بدائرة القسم، وبالانتقال تبين أنها ترتدي كامل ملابسها والجثة في حالة تعفن رمي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة واستدعاء صاحب الشقة.