تحريات العثور على جثة شاب في شقته بمصر الجديدة: جرعة مخدرات زائدة

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة شاب داخل شقته في مصر الجديدة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وهل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تقديم تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة الشاب المتوفى لسماع أقوالهم حول الواقعة، كما قررت التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة تمهيدًا لتفريغها، وفحص المترددين على العقار المقيم به المتوفى لكشف ملابسات الواقعة.

بداية القصة ببلاغ إلى قسم شرطة مصر الجديدة

وتلقى مأمور قسم شرطة مصر الجديدة بلاغًا بالعثور على جثة شاب داخل شقته في مصر الجديدة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «أحمد ا أ» 28 سنة، وبالفحص تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة، كما تبين سلامة جميع منافذ الشقة، وعدم وجود بعثرة في محتوياتها.

التحريات: جرعة مخدرات زائدة

وكشفت التحريات بأن الشاب المتوف من مدمني المخدرات، ورجحت بأن سبب الوفاة هو تعاطيه جرعة مخدرات زائدة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

العثور على جثة شخص سوداني داخل شقته في بولاق الدكرور

وفي سياق منفصل، تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف غموض العثور علي جثة شخص سوداني يدعى حسن عبدالرحمن سرور 45 سنة، ويحمل جنسية دولة السودان، داخل شقته في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وهل توجد شبهة جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تقديم تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت إخطار سفارة المتوفى لإنهاء إجراءات استلام الجثمان ودفنه.