«الغرف التجارية» تحذر المواطنين من شراء ملابس العيد في هذا الوقت

دعا تجار الملابس بالغرف التجارية، المواطنين الراغبين في شراء ملابس العيد، باستغلال الفرصة الأمثل الآن للحصول على أسعار مناسبة وعدم تأخير ذلك لقبل ليلة العيد، تجنبًا للتعرض للاستغلال، خاصة وأن الحكومة ستقوم بصرف الرواتب الآن.

كما دعت الغرف التجارية إلى توخي الحذر عند شراء ملابس العيد من محلات بواقي التصدير، والاهتمام جيدًا بالخامة التي يشتريها المواطن وألا ينخدع في العروض الموجودة.

وأوضح خالد سليمان نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بأنه يجب على المواطنين الراغبين في شراء ملابس العيد، الشراء الآن، لافتًا إلى أن ضيق الوقت والتأخير لما قبل ليلة العيد، يعرض المواطن إلى عدم الحصول على ما يريد بسعر مناسب.

الفاتورة مهمة للغاية

ونصح «سليمان» بضرورة طلب المواطنين خلال عمليات الشراء، الفاتورة من المحلات والاحتفاظ بها لاستبدالها في حال إذا رغب الشخص في إرجاع البضائع التي اشتراها لتجنب بعض العيوب الصناعية، وتعد الفاتورة من أنسب الوسائل لمواجهة التسرع في قرار الشراء.

ودعا أصحاب المحلات إلى ضرورة مراعاة الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين، والاكتفاء بهوامش أرباح معتدلة ومقبولة، مع تكثيف الجهات الرقابية لجولاتها الرقابية على الأسواق قبل عيد الفطر المبارك، على الأسواق الشعبية لمواجهة الغش في البضائع.

«سليمان»: احترسوا من «بواقي التصدير»

وفى سياق آخر، حذر «سليمان» المواطنين من منتجات الملابس الجاهزة «بواقي التصدير» وملابس الكيلو التي انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، والتي تختلف من حيث الجودة في التصنيع، ونوع الخامات المستخدمة، فضلًا عن بعض العيوب في التقفيل النهائي.

وأضاف نائب رئيس شعبة الملابس، أن محلات الملابس الجاهزة كانت تعاني ركودًا شديدًا في الطلب من جانب المواطنين نتيجة ارتفاع أسعار الملابس، التي زادت بنسبة 10 إلى 20% عن العام الماضي، موضحًا أن المحلات لا تقدم تخفيضات على الملابس خلال موسم العيد بشكل عام، لكن بعضها تقوم بعمل عروض سعرية فردية بطرح تخفيضات على الأسعار من أجل تحريك الطلب، حيث يعد عيد الفطر من أهم المواسم الشرائية للملابس الجاهزة.