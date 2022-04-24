فيروس يخترق لذيذ وزومبا.. مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 23

كشفت أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 23، عن مشروع جديد للمهندس يوسف، الذي يرافق وفدا هنديا، ما جعله يلزم الموظفين والروبوت بارتداء ملابس هندي.

اختراق لذيذ وزومبا.. أحداث مسلسل في بيتنا روبوت الحلقة 23

ويقوم المهندس يوسف خلال أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 23، بالتعامل مع الوفد الهندي، الذي يبدي إعجابه بالروبوت لذيذ ويسأل عن الروبوت زومبا، ويخبرهم أنها بخير في المنزل.

وفي نفس الوقت ينجح فيروس «الهاكر» ضمن أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 23 في السيطرة على الروبوت لذيذ وزومبا، ويذهب لسامح ويخبره بنجاحه في اختراق نظام يوسف.

ويبدأ سامح في التحدث مع زومبا، والسيطرة عليها أيضا، ويستطيع الانتقام منها، حيث أنها ضربته في حلقة سابقة.

مسلسل في بيتنا روبوت 2

ويُعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2، على قناة الحياة ومنصة Watch It الإلكترونية، الساعة 6:20 مساءً، والإعادة الساعة 1 صباحًا، أما الإعادة الأخيرة فتكون في العاشرة صباح اليوم التالي.

والمسلسل من بطولة هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، ودنيا ماهر، ومحمد أوتاكا، وطه دسوقي، ومي دياب.