سامح يحاول السيطرة على لذيذ وزومبا خلال مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 23

شهدت أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 23 التي عرضت اليوم على قناة الحياة الفضائية، استمرار محاولات سامح في السيطرة على الروبوت لذيذ وزومبا حتى يستطيع كسب المسابقة الروبوتات، خاصة بعد أن خسر في جولتين، وأصبح يوسف متقدم عليه.

ملخص أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 23

بدأت مشاهد حلقة اليوم من مسلسل في بيتنا روبوت 2 بذهاب سامح إلى منطقة مشبوهة والسؤال عن شخص يدعي «فيروس» الذي يقوم بدوره الفنان «أحمد سلطان» من أجل مساعدته في اختراق نظام عمل الروبوت لذيذ وزومبا، حتى يستطيع النجاح في المسابقة والفوز على المهندس يوسف.

ينجح فيروس في الذهاب إلي منزل يوسف والتحدث مع زومبا، والذي يكتشف أنها تعاني من خلل يجعلها غبية، ويستطيع اختراق نظامها، وينجح في اختراق لذيذ أيضا، ويذهب لسامح ويخبره بما حققه، وأنه استطاع تهكير الروبوت وتوصيل الأنظمة على نظارات V R حيث يمكنهم رؤية وسماع كل ما يدور حولهم.

وفي نفس الوقت يعاني يوسف من الدكتور عبلة التي تتابع حالة زوجته سارة الحامل، وقد استطاعت أن تحول المنزل لعيادة، حيث تلتقي بالمرضي وتعطيهم نصائح للتغلب على الرجال.

وينشغل يوسف مع الوفد الهندي الذي جاء للشركة، وقام بتحويل الموظفين والروبوت بالكامل إلى ارتداء الملابس الهندية للترحيب.

وتنتهي الحلقة في إطار من التشويق بعد أن تمكن سامح من السيطرة على زومبا ولذيذ.

مسلسل في بيتنا روبوت 2

ويُعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2، على قناة الحياة ومنصة Watch It الإلكترونية، الساعة 6:20 مساءً، والإعادة الساعة 1 صباحًا، أما الإعادة الأخيرة فتكون في العاشرة صباح اليوم التالي.

والمسلسل من بطولة هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، ودنيا ماهر، ومحمد أوتاكا، وطه دسوقي، ومي دياب.