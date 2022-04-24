فيروس ينجح في الوصول لمنزل يوسف في مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 23

بعد أن قام المهندس سامح بتعين فيروس «الهاكر» لاختراق نظام الروبوت لذيذ وزومبا، حتى يكون قادر على الفوز في المسابقة.

«فيروس» ينجح في الوصول لمنزل يوسف

ينجح فيروس في مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 23 في الوصول لمنزل يوسف، ويقوم برن الجرس لتفتح الروبوت زومبا، فيبدأ في التحدث معها ويكتشف غبائها، ويطلب منها الدخول إلى المنزل.

يكتشف يوسف وجود فيروس في المنزل، فيبدأ في سؤاله عن من هو؟ لكن فيروس يخدعه ويخبره أنه عامل الغاز وجاء بسبب وجود تسريب في المنزل، فيتركه يوسف ويرحل.

وعلى جانب آخر، يعاني يوسف من الدكتورة عبلة التي قامت بعمل «كورس» للسيدات الحوامل في منزله، تحاول من خلاله بث الكراهية تجاه الرجال، الأمر الذي يثير غضب يوسف، ويتحول الموقف لكوميدي عندما تبدأ زوجته تتوحم، وتطلب «موزة ضاني» وتبدأ باقي السيدات كل واحدة منهم في طلب طعام مختلف.

مسلسل في بيتنا روبوت 2

ويُعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2، على قناة الحياة ومنصة Watch It الإلكترونية، الساعة 6:20 مساءً، والإعادة الساعة 1 صباحًا، أما الإعادة الأخيرة فتكون في العاشرة صباح اليوم التالي.

والمسلسل من بطولة هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، ودنيا ماهر، ومحمد أوتاكا، وطه دسوقي، ومي دياب.