لماذا ارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 0.71% خلال أسبوع؟.. البنك المركزي يجيب

سجَّل مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.71%، متجاوزا بذلك حاجز الـ 100 نقطة، وليصل إلى أعلى مستوى له منذ أبريل 2020، بحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.

مكاسب الدولار الأمريكي على مدار أسبوع.. تقلصت الأربعاء للأسباب التالية

وأفاد تقرير المركزي عن أداء الأسواق العالمية على مدار أسبوع من 8 حتى 15 أبريل الحالي، أنَّ مكاسب العملة الأمريكية بدأت بتداولاته مرتفعا خلال الفترة، وذلك قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك.

فيما أشار التقرير إلى التوقعات بتسجيل مؤشر أسعار المستهلك أعلى مستوى له منذ 40 عاما، وبالتالي قلص الدولار بعضا من مكاسبه خلال جلسة تداول يوم الأربعاء مع تحسن معنويات المخاطرة في الأسواق العالمية.

بيانات التضخم.. كيف أثرت على سعر الدولار

وبحسب التقرير، كانت بيانات التضخم الأساسي في الولايات المتحدة قد تراجعت بمعدلات أدنى بقليل من المتوقع، ما تسبب في ارتفاع احتمالية التخوف من وصوله إلى ذروته.

أسعار الدولار بنهاية الأسبوع.. تستقر عند 100.5 بجلسة الجمعة

وتابع التقرير، «على الرغم من ذلك، حقق الدولار مكاسب مرة أخرى في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حيث استقر عند 100.5 يوم الجمعة، على خلفية زيادة عدد الأصوات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الداعية إلى تشديد السياسة النقدية، بما في ذلك نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ويليامز، الذي أيّد خلال خطاب ألقاه يوم الخميس توافق الآراء حول إمكانية رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 0.5%».

سعر العملة الأوروبية الموحدة تتراجع بنسبة 0.62% لهذه الأسباب

سجل سعر اليورو تراجعا بنسبة 0.62% نتيجة قوة الدولار، وعلى خلفية اعتبار المستثمرين أن اجتماع البنك المركزي الأوروبي مال إلى تيسير السياسة النقدية نسبيًا، حيث اتخذ المسؤولون موقفًا حذرًا بشأن سعر الفائدة، كما أكدوا على أن الأزمة الروسية - الأوكرانية تلقي بظلالها على توقعات النمو.

مكاسب الجنيه الاسترليني تتجاوز 0.27% خلال أسبوع. لماذا؟

فيما حقق الجنيه الإسترليني مكاسب بنسبة 0.27% خلال هذا الأسبوع، فيما لم يطرأ أية تغيير على العملة الأوروبية الموحدة بداية الأسبوع، إلا أنها تراجعت خلال جلسة التداول المنعقدة يوم الثلاثاء على خلفية حالة عدم اليقين السياسي في المملكة المتحدة.

وتابع تقرير البنك المركزي موضحا، «أعلنت الحكومة البريطانية تغريم رئيس الوزراء ووزير المالية من قبل الشرطة لمخالفة قيود الإغلاق المفروضة لمواجهة فيروس كورونا»، ومع ذلك حققت العملة مكاسب خلال جلسة التداول المنعقدة يوم الأربعاء بعدما جاءت بيانات أسعار المستهلك في المملكة المتحدة أعلى مما كان متوقعًا.

وأشار التقرير إلى تعويض العملة جزءًا من خسائرها السابقة خلال نهاية هذا الأسبوع بفعل قوة الدولار خلال جلستي التداول المنعقدتين يومي الخميس والجمعة.

الين الياباني يتراجع أمام الدولار الأمريكي

هبط الين الياباني بنسبة 1.68% ليصل إلى 126.46 ين ياباني مقابل الدولار الأمريكي، وهو أضعف مستوى له منذ 2002، حيث تراجعت العملة في كل جلسة من جلسات الأسبوع على خلفية اتساع التباعد بين السياسات النقدية لكل من الولايات المتحدة واليابان.

الروبل الروسي الأسوأ أداءا في مواجهة العملات الأخرى

جاء أداء العملة الروسية، الروبل، الأسوأ أداءا بين العملات الأجنبية، لتسجل تراجعا بنسبة 2.97%، على خلفية توقف سلسلة المكاسب التي استمرت أربعة أسابيع بسبب تطورات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار تقرير البنك المركزي إلى تصاعد المخاوف من تصعيد الحرب بعد أن قال بوتين إن محادثات السلام "وصلت إلى طريق مسدود"، ما دفع العملة الروسية للتراجع.

فيما فقد الروبل زخمه الصعودي بعد تخفيف البنك المركزي بعض إجراءات ضبط رأس المال والقيود الأخرى التي تهدف إلى دعم العملة.

وأعلن البنك المركزي الروسي عن الغاءه عمولة 12% على شراء العملات الأجنبية من خلال مكاتب السمسرة اعتباراً من 11 أبريل. وقال البنك أيضًا إنه سيرفع الحظر المؤقت على بيع النقد الأجنبي للأفراد بدءًا من 18 أبريل.

الليرة التركية ثاني أفضل عملات الأسواق الناشئة أداءا.. بصعود 0.77%

كانت الليرة التركية 0.77% ثاني عملات الأسواق الناشئة الأفضل الأداء، حيث ارتفعت مدفوعة بتصريحات مطمئنة من وزير الخزانة والمالية نور الدين نبطي، الذي قال إن التضخم سيكون مؤقتًا، وذكر أنه يتوقع تباطؤه إلى مستويات معقولة، بنهاية العام.

وطبقاً للبيانات، انخفض معدل البطالة إلى 10.7% في فبراير (أدنى مستوى في 9 أشهر) من 11.2% في يناير، مما يشير إلى تحسن سوق العمل. قلصت العملة بعض مكاسبها بعد أن قرر البنك المركزي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير عند 14% يوم الخميس، وذلك للشهر الرابع على التوالي على الرغم من ارتفاع التضخم.