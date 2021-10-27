العثور على جثة ربة منزل متعفنة داخل شقتها في القطامية

تكثف مباحث القاهرة جهودها؛ لكشف غموض العثور على جثة ربة منزل متعفنة في ظروف غامضة داخل منزلها في منطقة القطامية بالقاهرة.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستدعت أسرة المتوفاة لسماع أقوالهم.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا بالعثور على جثة ربة منزل داخل منزلها بمنطقة القطامية، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة ربة منزل تدعى "إيمان ت"، 57 سنة.

وبالفحص تبين أن الجثة في حالة تعفن وبكامل ملابسها، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.