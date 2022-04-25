الجامعات الخاصة توضح حقيقة زيادة المصروفات الدراسية للعام 2022

كشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حقيقة زيادة المصروفات الدراسية والالتحاق بكليات الجامعات الخاصة للعام الجامعي الجديد 2022، المقرر أن تبدأ أولى خطوات أعماله بتنسيق القبول والتقدم للكليات المختلفة، وفقا للحدود الدنيا للالتحاق، ومن المقرر أن يناقشها ويحددها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة في إجتماعه المقبل.

ونوهت المصادر إلى أنه حتى الآن لم يتم الكشف عن قيمة المصروفات الدراسية لعام 2022، وأنه سيتم البدء في الاستعداد للجامعات لتنسيق العام المقبل بدءاً من شهر مايو.

تنسيق الجامعات الخاصة 2022

وأضافت المصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة ووزارة التعليم العالي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مجالس أمناء الجامعات الخاصة هي المنوطة بتحديد قيمة مصروفات الكليات لكل عام، لافتًا إلى أن التوقعات تشير إلى الاستقرار النسبي لقيمة المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2022-2023 نظراً للظروف والأوضاع الاقتصادية وتخفيفا عن كاهل المواطنين، لافتة إلى أن هناك استعدادات تتم على أعلى مستوى لتنسيق الجامعات 2022.

الجامعات الأهلية الجديدة

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد شعيرة، المشرف على قطاع الجامعات الأهلية الجديدة، «العلمين والجلالة والملك سلمان والمنصورة»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ أي قرارات تتعلق برفع قيمة المصروفات الدراسية لكليات وبرامج الجامعات الأهلية لتنسيق الجامعات 2022، وأنه من المرجح الاستقرار على قيمة مصروفات العام الماضي.

ولفت إلى أنه جرى الاستعداد على قدم وساق لتنسيق الكليات 2022 المرحلة المقبلة، وأنه في إنتظار اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية بشأن وضع الحد الأدنى للقبول بالجامعات الأهلية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بإجراءت كورونا.