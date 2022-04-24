محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة الأخوة المسيحيين بعيد القيامة

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بزيارة لمطرانية فاقوس لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا مقار أسقف فاقوس والعاشر من رمضان والإخوه المسيحيين وذلك بمناسبة عيد القيامة المجيد.

زيارة مطرانية فاقوس

جاء ذلك في حضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، والشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف وعدد من رجال الدين الإسلامي من الأوقاف والأزهر ومديري المديريات الخدمية والقيادات الأمنية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

مصر منارة للإخاء والمحبة

أكد محافظ الشرقية أن مصر بمسلميها ومسيحييها ستظل مناره للإخاء والمحبة ونموذجاً للتسامح والتعايش بين أبنائها، مشيراً إلى أن النسيج الوطني المتماسك هو الدعامه الأساسية لبناء الوطن وتنميته، مضيفا أن المسلمين والمسيحيين نسيج واحد يعيشون على أرض وطن واحد تربطهم أواصر الإخوه والوطنية ويعملون معاً لرفعته وتقدمه.

رسالة الأديان السماوية نشر الحب والسلام بين الجميع

وتابع محافظ الشرقية قائلا: «من حسن الطالع أن يتزامن الاحتفال بعيد القيامة المجيد بقرب حلول عيد الفطر المبارك، فأعياد المصريين واحدة نحتفل بها جميعاً في جو من البهجة والسرور».

ومن جانبه أعرب الأنبا مقار أسقف فاقوس والعاشر من رمضان عن إمتنانه لزيارة محافظ الشرقية ومرافقوه من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد، مؤكداً أن رسالة الأديان السماوية نشر الحب والسلام بين الجميع.