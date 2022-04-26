حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 26-4-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج العذراء بذاكرته القوية، كما أنه يمتلك الكثير من الصبر وقدرًا كبيرًا من المسؤولية، ويحب إنجاز أموره بنفسه، كما يرغب في تعلّم الكثير من الأمور الجديدة، وتعزيز المخزون المعرفي، ويتميز بتواضعه في معاملته مع الآخرين، وذلك لا يمنعه من الإفتخار بإنجازاته دون الوصول إلى الغرور.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

عليك الحذر اليوم كثيرا في إدارتك للأمور كما يجب عليك أن تتجنب المخالفات القانونية حيث يتواجد القمر في منزل القوانين، مما يحتم عليك أن تنتبه لحقوقك، وذلك فوق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

نصحت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحاتها لـ«الوطن»، مواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي بأن يتفادوا الاصطدام والخلافات مع شريك حياتهم بالنسبة للمتزوجين.

صفات أنثى برج العذراء في الحب

أنثى برج العذراء لا ترتبط سريعا ولا تجد من تقتنع به بسهولة، وبعد بحث طويل والتعرض للخذلان أحيانا، قد لا تجده في النهاية، وذلك نظرا لأنها تبحث عن الكمال ولا يجذبها أحد بسهولة، ويصعب إرضاؤها، فينبغي أن يكون شريكها قادراً على تحقيق رغباتها، كما أنها تؤمن بوجود الحب الحقيقيّ الصادق، إلا أنها ترفض الحب الخيالي المستمد من القصص والروايات، فهي شخصية واقعية.

تتمتع أنثى برج العذراء بحس عالٍ من العاطفية والمشاعر، وقبل أن تدخل في أيّ علاقة تركز جيدا وتحلل شخصية الطرف الآخر، وتبحث في عيوبه، وتحاول جاهدةً اكتشاف حقيقة مشاعره، وبمجرد أن تجد الرجل تصبح متيمة به، ومخلصة له وتنجح علاقتها العاطفية كثيرا مع شريكها، وتعرف بشخصيتها الودودة واللطيفة والمحببة للتعامل مع الآخرين.