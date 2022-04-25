أسعار النحاس تواصل خسائرها عالميا بسبب إغلاق الصين

واصلت عقود النحاس الآجلة خسائرها إلى نحو 4.5 دولار للرطل بما يعادل 450 جراما، بالقرب من أدنى مستوياتها في 8 أسابيع، حيث أثار الإغلاق الناجم عن فيروس كورونا في الصين أكبر مستهلك عالمي، مخاوف بشأن الطلب، وأضر تفشي فيروس كورونا في الصين بالفعل بالنشاط الاقتصادي وأدى إلى تعهدات حكومية بمزيد من التحفيز لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقف الإنتاج في أحد أكبر المنتجين العالميين

على جانب العرض، أوقفت مجموعة من مجتمعات السكان الأصليين في بيرو احتجاجًا على منجم النحاس Cuajone التابع لشركة Southern Copper Corp والذي أدى إلى تعليق الإنتاج لمدة 52 يومًا، وفي الوقت نفسه، أوصى منظم بيئي تشيلي بعدم منح مشروع النحاس لوس برونس لشركة التعدين العالمية أنجلو أمريكان تصريح تمديد يتضمن استثمارًا مخططًا بقيمة 3.3 مليار دولار.

توقعات بزيادة السعر خلال عام

تاريخياً، وصل معدن النحاس إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5.02 في مارس 2022، ومن المتوقع تداول النحاس عند 4.68 دولار أمريكي للرطل بنهاية هذا الربع في يونيو 2022، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من منصة Trading Economics وسط توقعات أن يتم التداول عند 4.96 دولار في غضون 12 شهرًا.

ويجرى تداول عقود النحاس الآجلة على نطاق واسع في بورصة لندن للمعادن (LME) وفي كومكس وبورصة السلع المتعددة في الهند، والعقد القياسي هو 25000 رطل، ويعد النحاس هو ثالث أكثر المعادن استخدامًا في العالم، وتمثل شيلي أكثر من ثلث إنتاج النحاس في العالم تليها الصين وبيرو والولايات المتحدة وأستراليا وإندونيسيا وزامبيا وكندا وبولندا، بينما تضم قائمة أكبر مستوردي النحاس كل من الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية وألمانيا.