وزير الزراعة في «قعدة عرب» مع مزارعي القمح بالقليوبية: بنقدر ظروفكم «فيديو»

طالب عدد من مزارعي القمح بمحافظة القليوبية السيد القصير، وزير الزراعة، بصرف حافز توريد القمح مع ثمن بيع المحصول، وليس منفصلاً عنه كما هو مقرر له.

وأوضح المزارعون للوزير، خلال زيارته لحقول القمح بالمحافظة في مدينتي قها وبنها، أنه سيتم حصاد محصول القمح بعد عيد الفطر المبارك بسبب تأثر الحصاد بالعوامل الجوية، وتحديدًا نسبة الرطوبة.

وأجرت «الوطن» بثًا مباشرًا لجولة وزير الزراعة ومحافظ القليوبية في حقول القمح بالقليوبية.

لمشاهدة البث:

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ورافق السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في جولته اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، حيث تفقدا عددًا من حقول محصول القمح بمركزي قها وبنها، ضمن المتابعة المستمرة لموسم حصاد وتوريد محصول القمح على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتشجيع مزارعي القمح، وتسهيل إجراءات عمليات الحصاد والتوريد، وزيادة دعم المزارعين.

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الدولة تولي القمح اهتمامًا كبيرًا

وأكد وزير الزراعة أن الدولة تولي محصول القمح اهتمامًا كبيرًا، باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي، ولذا تم الإعلان عن سعر استلامه من المزارعين قبل موعد الزراعة بوقت كاف لتشجيعهم على زراعته، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر منح حافز إضافي، للمزارعين لتشجيعهم على توريد المحصول، فضلاً عن تسهيل إجراءات التوريد، وسرعة حصول المزارعين على مستحقاتهم.

وأشار الوزير إلى أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا الموسم بلغت حوالي 3.65 مليون فدان، بزيادة عن الأعوام الماضية تقدر بحوالي 250 ألف فدان، لافتًا إلى أن الإنتاجية المتوقعة حوالي 10 ملايين طن، والدولة تستهدف استلام من 5.5 إلى 6 ملايين طن من المزارعين هذا العام.

زيادة السعة التخزينية للقمح

وأكد «القصير» أن الدولة نجحت مؤخرًا في زيادة السعة التخزينية لمحصول القمح، نتيجة المشروع القومي للصوامع الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستقبال كميات كبيرة من المحصول من المزارعين، لافتًا إلى أن القمح الذي يتم توريده إلى الدولة يعود إلى المواطنين في صورة رغيف مدعم، مناشدًا المزارعين على توريد المحصول بحد أدنى 12 إردبًا للفدان.

وقال وزير الزراعة إن تأخر عمليات الحصاد هذا الموسم سببه التغيرات والتقلبات المناخية التي شهدتها البلاد، غير أن ذلك جاء بنتائج إيجابية على إنتاجية المحصول وزيادته، لافتًا إلى أن هناك متابعة مستمرة لعمليات الحصاد والتوريد، وضمان التيسير على المزارعين، وسرعة حصولهم على مستحقاتهم المالية نظير التوريد.

من جانبه، قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن هناك متابعة ومستمرة بالتنسيق مع وزارة الزراعة لمزارع القمح والحقول، وعقد ندوات ولقاءات مع المزارعين، لتشجيعهم على توريد المحصول، لافتًا إلى أنه لمس من مزارعي المحافظة، خلال تلك اللقاءات، القبول والحماس والوطنية والاستعداد لتوريد المحصول.