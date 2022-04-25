وزير الزراعة يتفقد صوب المشروع القومي لإنتاج التقاوي بقها «صور وفيديو»

في بداية زيارته اليوم لتفقد بعض المشروعات الزراعية في محافظة القليوبية، قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بمتابعة صوب المشروع القومي لإنتاج التقاوي بمدينة قها، بحضور الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

استنباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور

وقال وزير الزراعة، إن الدولة المصرية في إطار جهودها لتحقيق الأمن الغذائي تهتم اهتماما كبيرا بمحور التوسع الرأسي، من خلال استنباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية وقليلة استخدام المياه، وتقاوم الظروف المناخية.

وأضاف أن البرنامج القومي لإنتاج تقاوي الخضر، والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، يستهدف إنتاج التقاوي محليا وتقليل فاتورة الاستيراد، وأشار إلى أنه يوجد بالموقع 30 صوبة منزرعة بتقاوي الخضر من الطماطم والفلفل والكوسة والباذنجان والفاصوليا والكنتالوب والبطيخ والخيار.

زيادة نسبة التغطية من تقاوى الخضر

«القصير» أشاد بجهود الباحثين في مركز البحوث الزراعية والمسؤولين عن البرنامج القومي لإنتاج التقاوي، ووجه ببذل المزيد من الجهود لزيادة نسبة التغطية من تقاوي الخضر التي بها عجز كبير.

وأضاف «حاليا ننتج حوالي 98% من تقاوي المحاصيل الحقلية، مؤكدا أن الدولة تقدم كل الدعم للبحوث العلمية التطبيقية التي تسهم في تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه لتحقيق الأكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

ومن ناحيته، رحب اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بزيارة وزير الزراعة للمحافظة في هذا اليوم، والذي يعتبر عطلة رسمية، ما يؤكد أن الحكومة تعمل على مدار الساعة لمتابعة المشروعات الإنتاجية، مشيرا إلى أن القليوبية تتميز بأن فيها العديد من الأنشطة الزراعية المتنوعة سواء في الإنتاج الزراعي أو الحيواني والداجني، وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي لشعب مصر العظيم.