نائبة عن «التنسيقية» تقترح ربط مصحات العلاج من الإدمان بصندوق المكافحة

تقدمت النائبة سها سعيد، وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقترح برغبة إلى رئاسة المجلس لتطوير اللوائح المنظمة لمصحات علاج الإدمان وربطها بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

إجراءات ترخيص مصحات علاج الإدمان

ويستهدف المقترح الذي خرج بعد مناقشة منتديات التنسيقية، تسهيل إجراءات استخراج تراخيص مصحات علاج الإدمان بما يتوافق مع الشروط العالمية، لتكون تحت رقابة صندوق مكافحة الإدمان بما يضمن استيعاب كافة الراغبين في التعافي وتقديم الدعم لهم للخروج من تلك المرحلة الحرجة وتجنب الانتكاسات، خاصة أن استكمال التعافي رهن بالإقامة داخل المصحة لمدد طويلة قد تصل لسنة.

وأوضحت «سعيد» من خلال المقترح أنه مع تفشي ظاهرة الإدمان باتت المصحات التابعة لصندوق مكافحة الإدمان غير قادرة على استيعاب جميع الحالات الراغبة في التعافي، ما يضطرهم إلى اللجوء إلى المصحات الخاصة والتي تجد صعوبة في استيفاء شروط وإجراءات الحصول على التراخيص ما يجعل غالبيتها لا يخضع لرقابة الصندوق.

خضوع علاج الإدمان للرقابة

وأضافت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن عدم خضوع مصحات علاج الإدمان للرقابة يجعلها بيئة مناسبة للكثير من الممارسات الخاطئة التي تؤدي إلى الانتكاسة، بما لا يتوافق مع أهداف الدولة في مواجهة والقضاء على تلك الظاهرة.

وكانت النائبة سها سعيد قد ترأست حوارًا مجتمعيًا بمقر التنسيقية لمناقشة مبادرة مكافحة الإدمان ضمن المبادرات التي أطلقتها التنسيقية في الموسم الأول للمنتديات، حيث استمعت للعديد من الآراء من قبَل الحضور الذين مثلوا كافة الأطراف المعنية بالمبادرة وعلى رأسهم صندوق مكافحة الإدمان وأطباء تفسيون، وناشطون في مجال مكافحة الإدمان ودعم المتعافين.

وكان هذا المقترح هو أحد أهم التوصيات التي خرجت عن منتديات التنسيقية عبر برنامج متكامل استمر لأكثر من شهر لدراسة الظاهرة انتهى بورشة عمل ثم الحوار المجتمعي السابق.