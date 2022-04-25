مسلسل العائدون الحلقة 23.. فقدان التواصل مع علاء وفشل مخططات كمال

حرص الضابط نبيل -محمود عبد المغني- خلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 23، على تقديم الشكر إلى عمر -أمير كرارة- بعد مساعدته في فشل مخططات إرهابية في إحدى الدول الأوربية التي كان بها، خاصة بعد تسليم الصقر إلى تلك السلطات، وفشل مخططات كمال، وعناصر داعش الإرهابية في تلك الدول.

أحداث مسلسل العائدون الحلقة 23

أثناء حديثه معهم، وصل إلى نبيل أن علاء -ميدو عادل- مفقود ولم يرسل رسالة الأمان، وأن المخابرات فقدت التواصل معه دون معرفتهم السبب، لكن كشفت أحداث مسلسل العائدون الحلقة 23، أن كمال نقل سياف ورجاله إلى مكان آخر خارج حدود سوريا، خوفًا من تعرض المدينة إلى هجوم بعد فشل مخططاته السابقة، وكان علاء من ضمن الرجال الذين جرى نقلهم إلى مكان آمن من وجهة نظر كمال.

القلق يسيطر على أمير كرارة بعد اختفاء علاء

سيطر القلق على أمير كرارة بعد معرفته أن علاء اختفى، خوفا من أن يكون سياف كشف أمره، ووجوده في خطر، لكن حاولت نادين طمأنته حول إمكانية أن يكون اختفائه نتيجة خطأ أو عيب في جهاز الكمبيوتر الخاص به، ثم أتى نبيل وأخبرهم أن هناك عدد كبير من المقاتلين، تم نقلهم خارج حدود سوريا، وهناك إمكانية أن يكون علاء برفقتهم، وذلك خلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 23.