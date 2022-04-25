محافظ الشرقية يتفقد أعمال توسعة وازدواج الطريق الدائري الإقليمي 

التقى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بعدد من أصحاب المنازل والأراضي الكائنة بنطاق أعمال توسعة وازدواج الطريق الدائري الإقليمي «مسطرد - بلبيس - العباسة» بداية من قرية غيته وحتى نزلة الكوبري العلوي بغيته بمركز بلبيس، وذلك في حضور الأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام، والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس، وممثل عن مديرية المساحة بالشرقية.

غراب: خطة لتطوير شبكة الطرق الرئيسية والداخلية

أوضح محافظ الشرقية أن زيارته اليوم للطريق جاءت بعد أن قامت مديرية المساحة بالشرقية بالتنسيق مع هيئة المساحة العسكرية بتحديد مساحة الملكيات الخاصة اللازمة والكائنة بمسار الطريق لتوسعته بما يخدم الصالح العام، مؤكداً أن الدولة جادة في تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الرئيسية والداخلية والفرعية للوصول إلى بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

استكمال أعمال توسعة الطريق الجديد

وأكد محافظ الشرقية أنه لن يضار أحد في حقه وأنه بالفعل تم صرف التعويضات بالكامل لعدد من الحالات التي أنهت إجراءاتها بالشهر العقاري وهيئة المساحة العسكريه وكذلك بمديرية المساحة بالشرقية، مؤكداً أنه سيتابع بنفسه صرف باقي التعويضات للأهالي الواقعة أملاكهم بنطاق أعمال توسعة الطريق لاستكمال تنفيذ الأعمال.

وشدد المحافظ على ضرورة البدء في تنفيذ هذه المرحلة من المشروع بعد إجازة عيد الفطر المبارك لاستكمال أعمال توسعة الطريق الجديد، والذي يمثل محوراً مرورياً هاماً يخدم محافظة الشرقية ومحافظات القاهرة والقليوبية والغربية والمنوفية ويعمل على تخفيف حدة الزحام داخل مدينة بلبيس ويوفر الوقت والجهد على القادمين والمتجهين من وإلى المحافظة.