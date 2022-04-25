محافظ الشرقية يشدد على سرعة الانتهاء من أعمال إنشاء موقف بلبيس الجديد

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أعمال الإنشاء الجارية بموقف بلبيس الجديد، والمُقام على مساحة 1000 متر، بديلاً عن الموقف القديم الكائن بميدان المحطة لخدمة أهالي قرى (سندنهور – ميت حبيب – ميت حمل - شبرا النخلة – أنشاص الرمل – مشتول السوق)، وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ لسرعة الانتهاء منه، لإعادة الوجه الجمالي والحضاري وتخفيف حدة الزحام داخل المدينة.

تركيب أعمدة إنارة وتندات ومقاعد انتظار للمواطنين

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من المحاسب علي الصناديلي، رئيس مركز ومدينة بلبيس، عن طبيعة الأعمال الجاري تنفيذها بالموقف بمعرفة الإدارة العامة للمواقف، وتمت الإشارة إلى أن الموقف يضم 3 باكيات ومزود بكافة المرافق وجارٍ الانتهاء من تركيب أعمدة الإنارة والتندات ومقاعد انتظار للمواطنين، وجارٍ إنشاء حديقة عامة على مساحة 800 متر بأرض الموقف العشوائي القديم بتكلفة مليون جنيه لخلق متنفس جديد لأبناء المدينة ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء بلبيس

وانتقل محافظ الشرقية لتفقد أعمال الإنشاء الجارية بمجمع خدمات بلبيس والمُقام على مساحة 600 متر، والمُنفذ على 4 مراحل ضمن الخطة الاستثمارية للمركز للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لأبناء المدينة وخاصة كبار السن وتوفيراً للوقت والجهد.

سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الأولى

وشدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة بلبيس بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الأولى بمجمع الخدمات، والتي شملت صب اللبشة وعمل البدروم بنسبة تنفيذ 55 %، وبتكلفة 7 ملايين جنيه، مؤكداً أن المحافظة لا تألو جهدًا في التعرف على احتياجات المواطنين وتلبيتها فورًا، وفقًا للإمكانيات المتاحة وتحسين مستوى الخدمات المؤداة لهم في كل القطاعات الخدمية والتنموية.