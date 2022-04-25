تبطين 464 كيلو مترا بترع بني سويف بتكلفة مليار و60 مليون جنيه

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الانتهاء من تبطين 464 كم بتكلفة تزيد عن مليار و60 مليون جنيه تقريباً، فيما يجرى العمل في 46 عملية.

ويبلغ إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها 904.7 كم تقريباً بتكلفة تقترب من 2.5 مليار جنيه تقريباً، لتخدم 361 ألفا و391 فداناً، من خلال 238 ترعة بدائرة المحافظة، بينما تقدر الأعمال الجاري تنفيذها بأطوال 686.9 كم تخدم زمام 223 ألف و323 فداناً باعتمادات تقدر بـ1 مليار و744 مليون جنيه، في حين يصل إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها 217.7 كم تخدم زمام 138 ألفا و68 فداناً.

محافظ بني سويف يناقش تقرير وكيل وزارة الري بشأن تبطين الترع

جاء ذلك خلال مناقشة محافظ بني سويف لتقرير الإدارة المركزية للموارد المائية والري، والذي أعده المهندس نصر بركات البلاصي وكيل الوزارة بشأن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية والذي يهدف إلى تأهيل ورفع كفاءة الترع لتحقيق أعلى مستوى من ضبط الجودة، حيث تضمن التقرير نسب التنفيذ والأطوال، التي تم الانتهاء منها بكل مركز أو مدينة، والعمليات الجاري طرحها والمعوقات للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية

تكثيف المرور على الترع والمصارف

وشدد المحافظ على أهمية تكثيف المرور على الترع والمصارف من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الري والصرف بالمراكز والمدن، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مواجهة التعديات في مهدها، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع الذي يوفر العوائد والمكاسب التي تعود على منظومة الري، بتوفير المياه لأغراض الرى والصناعة ومياه الشرب وتقليل والهدر، ولضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية فضلا عن ترشيد تكلفة أعمال الصيانة والتطهير للمصارف والمجارى المائية.