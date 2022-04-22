مصرع شاب وإصابة 6 آخرين في حادثي سير على طرق بني سويف

لقي شاب مصرعه وأصيب 6 آخرين في حادثين سير بطرق بني سويف، اليوم الخميس، الأول إثر تصادم سيارة أجرة ميكروباص مع دراجة نارية تروسيكل بالطريق لصحراوي الغربي مدخل الفشن، واسفر عن مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين وجرى نقل المصابان إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج، فيما أصيب 4 آخرين في حادث انقلاب توك توك امام عزبة عوض الله بطريق مصر أسيوط الزراعي، وجرى نقلهم إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

مصرع شاب وإصابة اثنين في حادث تصادم ميكروباص مع دراجة نارية بصحراوي الفشن

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص مع دراجة نارية تروسيكل بالطريق لصحراوي الغربي مدخل الفشن، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص توفي أحدهم أثناء نقله للمستشفى، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

وتبين من التحريات الأولية وقوع حادث مروري ناتج عن اصطدام سيارة أجرة ميكروباص مع دراجة نارية تروسيكل بمدخل الفشن من الطريق الصحراوي الغربي والذي أسفر عن مصرع شاب يدعى احمد راضي خلاف، 16 سنة، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف وإصابة شقيقه ياسر راضي خلاف، مصاب جرح قطعي بالرأس وسحجات وكدمات بالجسم ، 21 سنة ونجل عمومتهما حاتم رجب خليف، 17 سنة مصاب بجرح قطعي بالراس وسحجات كدمات بالجسم، وجميعهم يقيمون بقرية الجمهور بمركز الفشن.

إصابة ربة منزل و3 من أسرتها في حادث انقلاب توك توك بزراعي مصر أسيوط

وفي الحادث الثاني، أصيبت ربة منزل و 3 من أسرتها في حادث انقلاب «توك توك» بالطريق الزراعي مصر أسيوط أمام عزبة عوض الله التابعة لمركز ناصر وجرى نقلهم إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج والاسعافات الأولية.

وتبين أن المصابين هم: «إيمان . ح . م» 34 سنة، مصابة جروح وكدمات، و«عمر . أ . م» 17 سنة مصاب بجروح وكدمات واشتباه كسر بالقدم اليمنى، و«أبو بكر . أ . م» 9 سنوات مصاب جروح وكدمات، و«زينب . أ . م» 5 سنوات مصابة جروح وكدمات، وجميعهم يقيمون بمركز ناصر.