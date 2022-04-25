مشايخ سيناء بذكرى «التحرير»: الأمور أصبحت أفضل من 2010 (فيديو)

أكد مشايخ وعواقل وأهالي شمال سيناء عودة الحياة لطبيعتها في محافظة شمال سيناء، وذلك حسب فيديو من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، بثته على القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي على موقع «يوتيوب».

وقال أحد مشايخ قبائل شمال سيناء، في الفيديو، إنَّ الوضع حالياً أصبح أفضل مما كانت عليه الأحوال حتى قبل عام 2010، وأن الوضع مستقر، موضحاً أنه وأسرته عادوا لمكان سكنهم داخل المحافظة منذ قرابة 25 يوماً بعد أن تركوها مع ظهور الإرهاب، مضيفاً: «من ساعة ما رجعنا مشفناش تكفيري واحد.. وكل مطالبنا مجابة من القوات المسلحة».

وأكّد آخر أنَّ أبناء القبائل وأهالي شمال سيناء يشعرون بالأمن والأمان، وقال أحد العمال في المشروعات القومية المنفذة داخل «أرض الفيروز»، في الفيديو: «إحنا حاسين بالأمان.. إزاي نخاف، وإحنا جنب جيشنا العظيم اللي حارسنا وحامينا».

وقال أهالي المحافظة إنَّهم أصبحوا يسيرون بأمن وأمان دون خوف، مع وجود مشروعات كثيرة لتنمية سيناء، وهي المشروعات التي يعمل بها الشباب من أبناء المحافظة لتوفر لهم مصدر رزق.

وأبدى مواطن آخر سعادته البالغة لعودتهم لقراهم بعد تطهير القوات المسلحة لها من دنس الإرهاب، وكذلك الجهود القائمة لإنشاء مدارس، ومساجد، وحضانات، وجميع الخدمات التي يحتاجونها، مضيفاً: «مكناش نتوقع أن المشروعات دي تتعمل في سيناء خالص».

وقال مهندس يعمل في إحدى المشروعات السكنية الجاري العمل عليها، إنَّها ستكون مدينة سكنية ونواة لإعمار المنطقة، وعودة الحياة لطبيعتها من جديد في سيناء.

وقالت القوات المسلحة، في الفيديو: «بجهود وتضحيات رجال القوات المسلحة عادت الحياة لطبيعتها بمدن وقرى شمال سيناء بعد أن قضت القوات المسلحة على الجماعات الإرهابية التي كانت تمثل تهديداً كبيراً على أمن مصر القومي».

ولفتت إلى أنَّ الأسواق التجارية بمدن وقرى شمال سيناء تفتح أبوابها على مصرعيها لتوفير السلع للمواطنين بكميات وفيرة وأسعار مناسبة للمواطنين، كما تنفذ مشروعات تنموية عديدة ومدن سكنية جديدة، جنباً إلى جانب عمليات مكافحة الإرهاب، لخدمة أهالي سيناء وتطوير المرافق الحيوية بالمحافظة.

وأشادت القوات المسلحة بدور أهالي سيناء، ومواقفهم التاريخية لوقوفهم لجوار القوات المسلحة لاقتلاع جذور الإرهاب من سيناء.