«إلحاق العمالة»: 150 ألفا سافروا السعودية.. وتحذيرات لتوفيق أوضاعهم

أعلنت شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة، عن تسفير نحو 150 ألف عامل خلال الفترة من ديسمبر حتى أبريل الجاري، بحسب عبد الرحيم المرسي عضو شعبة إلحاق العاملة بغرفة القاهرة.

وأضاف فى تصريحات لـ«الوطن»، أن العمال الذين سافروا ينتمون إلى مختلف المهن، إذ تستقطب السعودية وهي الدولة الاولى المستقدمة للعمالة المصرية، ما يقرب ثلاثة مليون عامل مصري، يعملون في كل القطاعات، ويشاركون في المشاريع التنموية العملاقة التي تشهدها السعودية.

في سياق آخر، دعا عضو شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة، العاملين بالمملكة العربية السعودية من المصريين، إلى سرعة تصحيح أوضاعهم، حتى لا تتأثر بقرار المملكة الخاص بتطبيق ضريبة جديده علي مهن العمالة المنزلية، خاصة في حال استقدامه أربعة عمال، والضريبه بقيمة 9600 ريال سعودي، التى سيتم تطبيقها ابتداء من 22 مايو 2022.

تطبيق ضريبة على العمالة المنزلية بالسعودية

وأشار إلى أنه في حال تطبيق المملكة العربية السعودية هذا القرار، ستخضع الكثير من العمالة المصرية لهذه الضريبة، مثل مهن «عامل منزلي- سائق خاص- مزارع- عامل تربية مواشي- ممرض منزلي- طباخ- مساعد منزلي- مدير منزلي- مقدم طعام- حارس- خياط منزلي».

ولفت «المرسي»، إلى أن تطبيق الضريبة سيكون على العمالة الفردية المنزلية، السعوديين والوافدين وتسري الضريبة على المواطن السعودي، والعاملين الوافدين، إلى المملكة العربية السعودية.

وتطبق ضريبة العمالة المنزلية الفردية، على السعوديين الذين يمتلكون أكثر من 4 عمال في المنزل.

تطبيق الضريبة على 11 وظيفة

يذكر أن الضريبة سيجرى تطبيقها على 11 وظيفة، وهي: «عامل منزلي- سائق خاص- مزارع- عامل تربية مواشي- ممرض منزلي- طباخ- مساعد منزلي- مدير منزلي- مقدم طعام- حارس- خياط منزلي»، على أن يستثنى منها ذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها من الحالات المرضية، الذين يحتاجون إلى عدد كبير من العمالة المنزلية.

وفى سياق آخر، ناشد عبد الرحيم المرسي، جهات رسمية في البلدين المصري والسعودي، بالتدخل لإنهاء أزمة تحديد المواعيد لسفر المصريين لذويهم في الشركة الخاصة بالزيارات والاستقدام، التي أصبحت معاناة بالنسبة للمصريين، ومشقة سفر وتعب يوميا، للحصول على موعد لتقديم أوراق الزيارات العائلية، وعملية مواعيد استقدام أسر العاملين بالمملكة، بسبب إغلاق المواعيد.