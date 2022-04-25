لمتوسطي الدخل.. أسعار ومساحات شقق الإسكان في الطرح الجديد

طرحت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عددًا من الوحدات السكنية، لمتوسطي الدخل، داخل مشروع «درة الوادي»، بمحافظة الوادي الجديد، ضمن مبادرة التمويل العقاري، بتقسيط 30 سنة، وفائدة 3%، وبمقدم 20 ألف جنيه.

ويشترط ألا يكون العميل المتقدم لحجز وحدة سكنية، ضمن الطرح الجديد، قد سبق التخصيص له أو لأسرته (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر)، وحدة سكنية، أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات.

«الوطن»، تستعرض خلال السطور التالية، أسعار ومساحات شقق «الإسكان» بالطرح الجديد، للمواطنين من متوسطي الدخل، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

1- حدود الدخل شقق «الإسكان» بالطرح الجديد لمتوسطي الدخل

- وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، يبلغ الحد الأقصى لصافي مصادر الدخل لمتوسطي الدخل، شقق «الإسكان» بالطرح الجديد، 14 ألف جنيه شهريًا للأسرة.

- بينما يبلغ الحد الأقصى لصافي مصادر الدخل لمتوسطي الدخل 10 آلاف جنيه شهريًا للفرد.

2- أسعار شقق «الإسكان» بالطرح الجديد لمتوسطي الدخل

كما يبلغ سعر شقق «الإسكان» بالطرح الجديد لمتوسطي الدخل، ضمن مشروع «درة الوادي»، بمحافظة الوادي الجديد، نحو 328.5 ألف جنيه.

وتبلغ قيمة الدعم غير المباشر في حدود 653 ألف جنيه مُمثلة في (الحد الأقصى لقيمة دعم عائد التمويل العقاري بالإضافة إلى قيمة نصيب الوحدة من تكلفة تنفيذ المرافق العامة وفرق تكلفة بناء الوحدة ).

بينما لا يوجد دعم نقدي مباشر للوحدة، ضمن شقق «الإسكان» الجديدة، للمواطنين من متوسطي الدخل.

3- مساحة شقق «الإسكان» بالطرح الجديد لمتوسطي الدخل

تصل مساحة شقق «الإسكان» بالطرح الجديد، لمتوسطي الدخل، ضمن مشروع «درة الوادي»، بمحافظة الوادي الجديد، إلى 110 م2.

وتتكون شقق «الإسكان» بالطرح الجديد، لمتوسطي الدخل، ضمن مشروع «درة الوادي»، بمحافظة الوادي الجديد، من: (ثلاث غرف، صالة، مطبخ، حمام).