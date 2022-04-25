تعرف على مساحات وأسعار شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة لمنخفضي الدخل

بمساحات تصل إلى 110 مترات مربعة، طرحت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عددا من الوحدات السكنية للمواطنين من منخفضي الدخل، داخل مشروع «درة الوادي» بمحافظة الوادي الجديد، ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، بفائدة 3% وسداد يصل إلى 30 سنة.

وحدات الإسكان الاجتماعي

ويأتي الطرح تأكيدا على سعي وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لتوفير الوحدات السكنية لجميع المواطنين، داخل محافظات الجمهورية، على أن يتم الحجز خلال الفترة من الإثنين الموافق 9 مايو 2022 وحتى الأربعاء 11 مايو 2022 «للمواطنين من ذوي الإعاقة فقط»، ومن الخميس الموافق 12 مايو 2022 حتى الخميس 26 مايو 2022 «لجميع المواطنين متضمنين ذوي الإعاقة».

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، مساحات وأسعار شقق الإسكان الاجتماعي، المطروحة للمواطنين من منخفضي الدخل، وفقا لما صدر في بيان وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

مساحات وأسعار شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة لمنخفضي الدخل

1- مساحة الوحدات المطروحة لمنخفض الدخل:

تصل مساحة شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة لمنخفضي الدخل، ضمن مشروع درة الوادي بمحافظة الوادي الجديد، إلى 110 م2، وتتكون من «3 غرف، صالة، مطبخ، ودورة مياه».

2- أسعار الوحدات المطروحة لمنخفضي الدخل:

وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يبلغ سعر شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة لمنخفضي الدخل، ضمن مشروع «درة الوادي»، بمحافظة الوادي الجديد، نحو 328.5 ألف جنيه، وتتراوح قيمة الدعم النقدي المباشر بين 5 إلى 60 ألف جنيه، أما قيمة الدعم غير المباشر فيبلغ نحو 689 ألف جنيه.

3- حدود الدخل لمنخفضي الدخل للحصول على الوحدات المطروحة:

- وفقا لبيان الوزارة والصندوق، يشترط أن يكون الحد الأقصى لصافي مصادر الدخل لمنخفضي الدخل هو 6000 جنيه شهريًا للأسرة، للحصول على الوحدات المطروحة ضمن «درة الوادي».

- كما يشترط أن يكون الحد الأقصى لصافي مصادر الدخل لمنخفضي الدخل هو 4500 جنيه شهريًا للفرد.