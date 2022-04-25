ندوات إرشادية بالنوبارية لمتابعة حصاد القمح وحث المزارعين على توريد المحصول

بناء على تعليمات السيد القصير، وزير زراعة واستصلاح الأراضي، بالتواجد مع المزارعين وحل مشاكلهم على أرض الواقع ومتابعة موسم حصاد القمح وحث المزارعين على توريد أكبر كمية من المحصول هذا الموسم، نظمت مديرية الزراعة بالنوبارية ندوة إرشادية بحضور الدكتور محمد عبدالعال رئيس قطاع استصلاح الأراضي، والمهندس حسام الدين محفوظ مدير مديرية الزراعة بالنوبارية، والمهندس منصور يونس مراقب عام مراقبة الحمام بمطروح، والمهندس علي عمارة مراقب عام مراقبة غرب النوبارية.

وتم عمل ندوة إرشادية مع مزارعي القمح بالمراقبة والتي بها مساحة قمح تقدر بـ 15000 فدان من أجود الأقماح والتي زُرعت بأفضل الأصناف طبقا للسياسة الصنفية، وتم الرد على جميع استفسارات المزارعين، وتم المرور على أكثر من حقل والحالة العامة ممتازة، وذلك تمهيد لبدء موسم الحصاد بالمراقبة في أوائل شهر مايو المقبل.

التنبيه على المزارعين لتوريد أكبر كمية من القمح هذا الموسم

كما تابع رئيس قطاع استصلاح الأراضي حصاد القمح في مراقبة غرب النوبارية، حيث إن مساحة القمح بالمراقبة 7600 فدان، وتم التنبيه على المزارعين لتوريد أكبر كمية من القمح هذا الموسم، وتم التواصل مع الصوامع لاستقبال القمح المحلى من المزارعين وأن لجان الاستلام بالصوامع والشون بكامل أفرادها وعلى أتم استعداد لاستيعاب أكبر كمية من القمح هذا العام.