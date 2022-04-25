محافظ قنا يشهد استلام محصول القمح بصوامع الترامسة المعدنية

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أعمال استلام الأقماح بصوامع الترامسة المعدنية بمركز قنا ، وذلك للإطمئان على انتظام أعمال التوريد والاستلام ضمن خطة المحافظة لإستقبال محصول القمح هذا العام باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية، رافقه حازم عمر نائب المحافظ والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة و أحمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية والعقيد تامر النجار رئيس مباحث التموين وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

المحافظ يتابع غرف التحكم الآلي والتشغيل والميزان

وتابع محافظ قنا وصول عدد من الشاحنات المحملة بالغلال إلى الصومعة المكونة من 12 خلية، وتبلغ السعة التخزينية لها 60 ألف طن، كما تفقد غرف التحكم الآلي والتشغيل والميزان والمعمل، مشيرا إلى أن درجة نقاوة القمح الذى تم استلامه اليوم بلغت 23.5، وأنه جرى استلام 6903 طن قمح حتي اليوم.

ووجه المحافظ بضرورة تيسير الإجراءات أمام موردي الأقماح بالشون وصوامع التخزين، وسرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول للموردين، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بمحصول القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية، وتعمل وزارة الزراعة جاهدة على توفير السلالات الجيدة، بجانب الميكنة وطرق الري الحديثة.

احتياطات للحفاظ على سلامة القمح وجودته

وذكر الداودي أنه جرى إتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات التى تضمن الحفاظ على سلامة القمح وجودته أثناء فترة التخزين بالصوامع والشوّن لحين صرفه إلى المطاحن، مشيرا إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح داخل محافظة قنا خلال الموسم الحالى بجميع مراكز المحافظة بلغت 101 ألف فدان، ومن المتوقع هذا الموسم توريد 200 ألف طن ما بين قمح محلي، وقمح من خارج المحافظة ، مؤكدا أن محافظة قنا نجحت خلال موسم توريد القمح العام الماضى فى إستلام 173 ألف و 500 طن قمح.

وأضاف الداودي أنه تم تجهيز جميع الشوّن والصوامع لإستقبال موسم توريد القمح ، والتي تضم «4 صوامع معدنية بإجمالى سعة تخزينية 190 الف طن ، و8 شوّن بإجمالى سعة تخزينية 14 الف طن، وبنكر بسعة تخزينية 24 ألف طن»، ليصل بذلك إجمالى السعة التخزينية بالمحافظة إلى 228 الف طن، مؤكدا أن جميع الشوّن والصوامع مستعدة لإستقبال القمح المحلى، والقمح القادم من المزارع خارج المحافظة.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه بصرف حافز توريد للمزارعين موردي القمح المحلي بقيمة 50 جنيه وحافز تسويق ونقل بقيمة 50 جنيها للأردب زنة 150 كيلو جرام ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً، وذلك لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، ما يعكس اهتماما كبيرًا من قبل الدولة بالفلاح المصر