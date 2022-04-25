كوريا الجنوبية تلقي القبض على جندي حاول دخول أوكرانيا والقتال ضد موسكو

في واقعة من شأنها أن تؤثر على العلاقات الكورية الجنوبية والروسية إلى أبعد مما هي عليه الآن، أعلنت السلطات الكورية الجنوبية أنها تمكنت من القبض على الجندي الهارب للقتال ضمن القوات الأوكرانية، الأمر الذي كان من الممكن أن يزيد من غضب روسيا وحليفتها كوريا الشمالية.

اعتقال جندي كوري حاول الانضمام إلى القوات الأوكرانية

وبحسب وحدة مشاة البحرية الكورية الجنوبية، اليوم، فقد تمكنت القوات من اعتقال جندي من الوحدة عقب مرور شهر على محاولته الانضمام للقتال ضد القوات الروسية في كييف، وفقًا لشبكة «روسيا اليوم».

وفي 21 مارس الماضي، توجه الجندي الكوري الجنوبي، عبر مطار إنتشون الدولي إلى بولندا، عازمًا على العبور إلى أوكرانيا، إلا أن القوات الأوكرانية منعته من الدخول وأرسلته إلى نقطة تفتيش حدودية بالجنوب الشرقي في بولندا، والتي غادرها في 23 من الشهر ذاته.

وبحسب صحيفة «يونهاب»، الكورية الجنوبية، انقطعت أي اتصالات بالجندي الكوري الذي اختفى تمامًا منذ أن لوحظ لآخر مرة بنقطة التفتيش البولندية، وهو ما دفع المسؤولين في سول للبحث عنه ومحاولة حمايته من أي مصير قد يهدده ويهدد استقرار دولته التي قررت أن تحافظ على الحياد في الأزمة الروسية الأوكرانية، فقد اكتفت بتطبيق بعض العقوبات، لكنها رفضت المساعدات العسكرية والمواجهات المباشرة.

تعقب مكان وجود الجندي من قبَل مسؤولين عسكريين ودبلوماسيين كوريين

وفي سبيل ذلك، فإن الجندي الأوكراني الذي فضلت الحكومة عدم ذكر اسمه أو تفاصيل أخرى عنه، تم تعقب مكان وجوده من قبَل مسؤولين عسكريين ودبلوماسيين كوريين جنوبيين، سعوا لإقناعه بالعودة إلى بلاده مرة أخرى، في حين لم يذكروا ما إذا كان قد دخل الأراضي الأوكرانية بالفعل أم أين كان حينها؟

من جانبها، أكدت الوحدة العسكرية التي ينتمي إليها الجندي أنها اعتقلته عند وصوله إلى الوطن، اليوم الاثنين، منوهة إلى أنها ستتخذ عدة إجراءات صارمة ضده بموجب قانون سول بسبب غيابه عن خدمته العسكرية بدون إذن.

وكانت كوريا الجنوبية أصدرت قرارًا، منتصف فبراير الماضي، بمنع سفر مواطنيها إلى أوكرانيا، وذلك خوفًا من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.