حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 26-4-2022 عاطفيا ومهنيا

يبدأ مولود القوس من يوم 22 نوفمبر حتى 21 ديسمبر، ويتميز مواليد البرج بحبه للحرية والانطلاق أغلب الوقت، حيث إنّه يرغب في زيارة أماكن جديدة كل فترة ومشاهدة ثقافات مختلفة والتعرف عليها، لذا فهو يحب السفر دائمًا، والاستمتاع بمختلف الأمور من حوله.

مواصفات برج القوس

ويتميز مولود برج القوس بالفكاهة والرغبة في الجلوس مع الأصدقاء لفترات طويلة، فهو لديه حماس كبير طول الوقت، ويعشق الحرية لذا فإنّه يكره أن يربطه أحد بمكان معين أو فعل معين.

وبالنسبة للحب فعندما يقع مولود برج القوس به يسعى لإسعاد شريك حياته بكل الطرق المتاحة أمامه، كما أنّه يحب أن يأخذ رأيه في كل الأمور التي تحدث له، ويكون القرار مشاركة بينهم.

وأبرز عيوب مولود برج القوس عدم التأني فهو شديد التهور في مختلف الأمور من حوله، ما يتسبب في حدوث فوضي، كما أنه يتسرع في قطع وعود على نفسه لا يستطيع أن يفي بها فيما بعد.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج القوس مهنيا

الوضع الفلكي دقيق، لذا عليك أن تتمهل في قراراتك وأن تتحكم في رد فعلك تجاه زملائك في العمل.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

يجب أن تقاوم إحساسك بالعناد مع شريك الحياة إذ إنّ القمر في وضع معاكس، وقد تميل اليوم للعناد، والدخول في مشكلات، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.