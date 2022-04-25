حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 25-4-2022 مهنيا وعاطفيا

يتابع البعض بشكل يومي، تنبؤات علماء الفلك والأبراج، التي يعتقدون أنها تؤثر على طاقة الكون بشكل عام، والإنسان بشكل خاص، لذلك تزداد عمليات البحث عن حظك اليوم.

ولمواليد الأبراج الشمسية الأثنى عشر، يعرض لكم موقع بوابة «الوطن» في إطار الخدمات الاخبارية التي تنشر على مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 25-4-2022 على الصعيد المهني

وعلى الصعيد المهني يكون حظ مواليد برج الحمل إن القمر اليوم ونبتون في منزل الصحة وعليك أن تهتم بصحتك وسلامتك ولا تهمل شكوى جسدك وعليك بتنظيم جهودك، ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الحمل 25-4-2022 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بأن تلزم الحرص والتكتم والسمو فوق المعارك.

حظك اليوم برج الثور 25-4-2022 على الصعيد المهني

تناغم الشمس مع القمر، يساعدك على تحقيق تواصل رائع مع الأهل والزملاء أو رؤساء العمل.

حظك اليوم برج الثور 25-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يدفعك لمشاركة المحيطين بك الفرح والعطاء والمزاج الحلو.

حظك اليوم برج الجوزاء 25-4-2022 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تكون متعقلا ولا تندفع أو تتسرع في قرارات مصيرية.

حظك اليوم برج الجوزاء 25-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك يدفعك للعناد وتبدو محددا في رأيك، لكن لا ترفض الرأي الآخر.

حظك اليوم برج السرطان 25-4-2022 على الصعيد المهني

تناغم الشمس مع القمر يساعدك اليوم أن تعتمد على أفكار محددة وواضحة في مفاوضاتك.

حظك اليوم برج السرطان 25-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يمنحك روح تفاؤل ويمدك ذلك بموهبة تحليلية ويساعدك على فك ألغاز كثيرة.

حظك اليوم برج الأسد 25-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل المدخرات يمدك بفرصة جيدة لزيادة مدخراتك أو أملاكك.. تخطط جيدا وتتحسن أحوالك في العمل.

حظك اليوم برج الأسد 25-4-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يساعدك اليوم على الاقتراب بود ممن تحب.

حظك اليوم برج العذراء 25-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك والوضع الفلكي يفرض عليك نزاعا، ومع ذلك الأمور قد تمضي لصالحك إذا انتبهت لحقوقك وإذا التزمت بالقوانين.

حظك اليوم برج العذراء 25-4-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس والمريخ والقمر في مواجهتك.. عليك أن تتظاهر بالبرود ولو كانت جهنم بداخلك.

حظك اليوم برج الميزان 25-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يدفعك للعمل بحماس وتقوم بواجبك على أكمل وجه.

حظك اليوم برج الميزان 25-4-2022 على الصعيد العاطفي

تتمتع بقوة الملاحظة وتنظم أفكارك وتعطي ثقتك فقط لمن يستحق.

حظك اليوم برج العقرب 25-4-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمدك بأفكار ساطعة ويعدك بأوقات سعيدة تقضيها مع الزملاء والأصدقاء، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 25-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يرفعك إلى السماء وتعرف لقاءات عاطفية واعدة.

حظك اليوم برج القوس 25-4-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تتمهل في قراراتك وأن تتحكم في ردود أفعالك.

حظك اليوم برج القوس 25-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وقد تميل اليوم للعناد، حاول أن تقاوم ذلك وأن توضح حسن نواياك.

حظك اليوم برج الجدي 25-4-2022 على الصعيد المهني

يمدك الفلك باليقظة والحماس ومن أهم أسباب نجاحك اليوم تعاطفك وتفهمك للظروف.

حظك اليوم برج الجدي 25-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل العلاقات مما يجعل اليوم مناسبا لعقد اجتماع عائلي يسهم في تقريب وجهات النظر.

حظك اليوم برج الدلو 25-4-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني ومن المهم أن تضاعف حذرك وتدرس جيدا القرارات المهنية والأمور المادية وتراجع حساباتك.

حظك اليوم برج الدلو 25-4-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك أن تتجنب المشاحنات والجدال ولا تتسرع في إعطاء وعود.

حظك اليوم برج الحوت 25-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر والمريخ في برجك يمنحانك ثقة بالنفس، وتفرض إرادتك بذكاء.

حظك اليوم برج الحوت 25-4-2022 على الصعيد المهني

تناغم الشمس مع القمر يدعمك، ويمنحك اليوم حضورا أخاذا ويتبعك المعجبون.