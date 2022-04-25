حظك اليوم برج القوس الاثنين 25-4-2022 مهنيا وعاطفيا

يصنف برج القوس، بأنه من الأبراج النارية، العصبية سريعة الغضب، ومع ذلك فهو يمتلك قلب أبيض لا يشغل بالأحقاد، فهو إذا كره شخص ما تجنبه ورفض حتى العتاب، يفضل الرحيل والاحتفاظ بالأسباب لنفسه، لأنه صريح وسليط اللسان ويمكنه ايذاء من حوله بسهولة، ومع ذلك فهو يفضل الانسحاب والبقاء وحيدًا إذا خسر ثقته في الآخرين.

ولمواليد برج القوس المهتمين بمتابعة حركة الأبراج والفلك، يعرض لكم موقع بوابة «الوطن» في إطار الخدمات الاخبارية التي يتم نشرها للقراء على مدار اليوم عبر الموقع الالكتروني للجريدة، حظك اليوم على المستوى المهني والعاطفي وفق لتصريحات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في التقرير التالي:

حظك اليوم برج القوس مهنيا

وتقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظ مواليد برج القوس مهنيًا وصحيًا اليوم يكون الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تتمهل في قراراتك وأن تتحكم في ردود أفعالك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

وتضيف بينما يكون حظ مواليد برج القوس عاطفيًا وعائليًا يكون القمر في وضع معاكس وقد تميل اليوم للعناد، حاول أن تقاوم ذلك وأن توضح حسن نواياك.

مشاهير برج القوس

يستطيع مواليد برج القوس تحقيق أنفسهم، ومن أبرز نجوم هذا البرج الفنان محمود حميدة، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون، لاعب النادي الأهلي وكابتنه السابق حسام غالي، والكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، والكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي.