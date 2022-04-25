حظك اليوم برج الدلو الإثنين 25-4-2022 مهنيا وعاطفيا

ليس من السهل خداع أصحاب برج الدلو، ففطرتهم وذكائهم الشديد والحاسة السادسة التي يمتلكونها تجعلهم مميزين، وقادرين على كشف خداع الآخرين، ومع ذلك فهم يفضلون الاحتفاظ بشكوكهم لأنفسهم ولا يعبرون عنها بشكل صريح، لكن إذا اكتشفوا وجود خيانة أو عدم ثقة، يتحولون إلى شخص آخر غاضب وعنيف، خاصة أنهم لا يسامحون بسهولة أو ينسون الإساءة.

ولمواليد برج الدلو المهتمين بمتابعة حركة الأبراج والفلك، يعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي يتم نشرها للقراء على مدار اليوم، حظك اليوم على المستوى المهني والعاطفي وفقا لتصريحات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في التقرير التالي:

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظ مواليد برج الدلو مهنيًا وصحيًا اليوم يكون القمر بمنزلك الثاني ومن المهم أن تضاعف حذرك وتدرس جيدا القرارات المهنية والأمور المادية وتراجع حساباتك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

بينما نصحت مواليد برج الدلو عاطفيًا وعائليًا اليوم بتجنب المشاحنات والجدال وعدم التسرع في إعطاء وعود.

مشاهير برج الدلو

الهدوء الشديد والحاسة السادسة أبرز ما يعرف عن مشاهير برج الدلو، الذين من أشهرهم الراحلة سندريلا السينما المصرية سعاد حسني، والفنانة الراحلة ماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، نادين لبكي مخرجة لبنانية، وتيم حسن ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب، والمخرج يوسف شاهين.