حظك اليوم برج الحوت الاثنين 25-4-2022 مهنيا وعاطفيا

الكسل الشديد من أسوأ صفات مواليد برج الحوت، ما يجعله يتعرض للكثير من الانتقادات من رؤسائه في العمل، أو من أسرته، وعلى الرغم من هذا فهو شخصية ذكية جدا، ويمكنها أداء أعمالها بمهارة، لكن بسبب الخمول يتأخرون كثيرًا في حياتهم العملية.

ولمواليد برج الحوت المهتمين بمتابعة حركة الأبراج والفلك، يعرض لكم موقع بوابة «الوطن»، في إطار الخدمات الاخبارية التي يتم نشرها للقراء على مدار اليوم عبر الموقع الالكتروني للجريدة، حظك اليوم على المستوى المهني والعاطفي وفق لتصريحات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في التقرير التالي:

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

وتقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد إن حظ مواليد برج الحوت مهنيًا وصحيًا اليوم يكون القمر والمريخ في برجك يمنحانك ثقة بالنفس، وتفرض إرادتك بذكاء.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

وتضيف بينما يكون حظ مواليد برج الحوت عاطفيًا وعائليًا يكون تناغم الشمس مع القمر يدعمك، ويمنحك اليوم حضورا أخاذا ويتبعك المعجبون.

مشاهير برج الحوت

على الرغم من أن مواليد برج الحوت معروف عنهم الرومانسية الشديدة، إلا أنهم مختلفون في العمل، فالعزيمة والتفكير خارج الصندوق يجعلهم يتميزون ومن أبرز مشاهير هذا البرج، العالمة المصرية سميرة موسي، والشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان الهندي عامر خان، والفنان محمد صبحي، والفنانة سلوى خطاب، الفنانة حنان مطاوع، والفنانة العالمية كوين لطيفة، والممثل المصري خالد زكي، والفنان حمادة هلال، وأحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبد الوهاب.