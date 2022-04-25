حظك اليوم برج الجدي الاثنين 25-4-2022 مهنيا وعاطفيا

يستطيع مواليد برج الجدي، تحمل المسئولية والاعتماد عليه بشكل كبير، فهو شخصية ناضجة متفهمة، لذلك يؤخذ عنه انطباع أنه شخص بارد وعملي، وهو عكس شخصيته المرحة، لكنه يفضل أن يوضع كل تصرف في مكانه الصحيح.

كما يعرف عن أصحاب هذا البرج، أنهم يحسبون خطواتهم بشكل دقيق وعلمي، ويفكر كثيرًا قبل اتخاذ أي قرار، فهو دائما يخشي الشعور بالندم.

ولمواليد برج الجدي المهتمين بمتابعة حركة الأبراج والفلك، يعرض لكم موقع بوابة «الوطن» في إطار الخدمات الاخبارية التي يتم نشرها للقراء على مدار اليوم عبر الموقع الالكتروني للجريدة، حظك اليوم على المستوى المهني والعاطفي وفق لتصريحات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في التقرير التالي:

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

وتقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظ مواليد برج الجدي مهنيًا وصحيًا اليوم يمدك الفلك باليقظة والحماس ومن أهم أسباب نجاحك اليوم تعاطفك وتفهمك للظروف.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

وتضيف بينما يكون حظ مواليد برج الجدي عاطفيًا وعائليًا يكون القمر بمنزل العلاقات مما يجعل اليوم مناسبا لعقد اجتماع عائلي يسهم في تقريب وجهات النظر.

مشاهير برج الجدي

يصل مواليد برج الجدي لأعلى المناصب، وعلى رأسهم المطربة أنغام، المغنية الإيطالية داليدا، المطرب الكويتي نبيل شعيل، الفنانة نيلي، ليلى علوى، نجوى فؤاد، والفنان والمطرب محمد الشرنوبي، الفنان صلاح ذو الفقار، الشاعر والكاتب والناقد الأدبي مصطفى صادق الرافعي، والصحفية روز اليوسف، والممثل الكوميدي جيم كاري.