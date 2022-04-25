ما هي حقيقة إجازة الخميس 28 أبريل؟

تزايد البحث خلال الساعات القليلة الماضية من قبل المواطنين العاملين في القطاع الحكومي والخاص على محرك البحث العالمي جوجل عن حقيقة إجازة الخميس 28 أبريل، وذلك بعد العديد من الشائعات التي انتشرت حول وجود إجازة يوم الخميس للعاملين بالقطاعات المختلفة، فما هي حقيقة تلك الشائعات وهل هناك إجازة الخميس المقبل أم لا.

حقيقة إجازة الخميس 28 أبريل

ويرجع سبب الترويج لحقيقة إجازة الخميس 28 أبريل، بسبب النظام المتبع من قبل مجلس الوزراء لترحيل أيام الإجازات المختلفة خلال العام ليوم الخميس، ولكن الأمر هذه المرة اختلف مع عدم ترحيل إجازة يوم شم النسيم أو ترحيل إجازة يوم عيد تحرير سيناء، ليكون يوم الخميس يوم عمل بكافة القطاعات الحكومية والخاصة دون وجود إجازة رسمية معلنة من قبل مجلس الوزارء.

الإجازات المعلنة خلال الأسبوع الحالي

وفي سياق متصل، أعلن مجلس الوزارء في بيان خلال الفترة الماضية، أن إجازة شم النسيم قاصرة على الأقباط العاملين في القطاع الحكومي والخاص الموافق الأحد الماضي، بالإضافة إلى وجود إجازة رسمية يوم الاثنين الحالي، الموافق لعيد تحرير سيناء، وبذلك لن يكون هانك أي ترحيل لأي إجازات ليوم الخميس المقبل.

«الوزارء» لم يعلن عن إجازة يوم الخميس المقبل

ووفق الأجندة المعلنة من قبل مجلس الوزارء، فإن العاملين في القطاع الحكومي والخاص لن يحصلوا على أي إجازة أخرى حتى إجازة عيد الفطر المبارك خلال الأيام المقبلة.

الإجازات الرسمية في 2022

وبحسب أجندة العطلات الرسمية لمجلس الوزراء، جاءت الإجازات المتبقية في عام 2022 كالآتي:

- إجازة عيد الفطر المبارك التي تكون في الفترة ما بين 1 إلى 4 مايو المقبل.

- ذكرى ثورة 30 يونيو وتكون يوم 30 يونيو.

- إجازة عيد الأضحى المبارك من 8 إلى 12 يوليو.

- 30 يوليو رأس السنة الهجرية.

- 6 أكتوبر بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر.

- 8 أكتوبر ذكرى المولد النبوي الشريف.