العبارة النهرية بجزيرة الخزندارية فسحة أهالي طهطا في شم النسيم

في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وحرصًا على سلامة المواطنين أثناء الاحتفالات بالأعياد توجه عامر عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، لمتابعة سير العمل بالعبّارة النهرية بجزيرة الخزندارية والتأكد من توافر وسائل الحماية والأمان للمواطنين وذلك بالتنسيق مع الشرطة والإسعاف بمركز طهطا بمحافظة سوهاج والجهات المعنية.

تفقد إجراءات الأمن والسلامة بعبّارة الخزندارية بطهطا

وتفقد عامر عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، جميع إجراءات الأمان المتبعة بعمل العبارة النهرية واطمأن على سير العمل بالعبارة النهرية وانتقال المواطنين شرق وغرب نهر النيل بكل سهولة ويسر مع الالتزام بتعريفة السير المقررة.

وشارك في حملة التفقد والمتابعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، وبرفقته نائب رئيس المدينة ورئيس قرية الصوامعة غرب ومسؤولو التفتيش المالي والإداري والمتابعة ومسؤولو العبّارة النهرية بمركز طهطا بمحافظة سوهاج

عبّارة الخزندارية قبلة المواطنين في الأعياد والمناسبات

جدير بالذكر أن عبارة الخزندارية بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، والتي تربط بين شرق وغرب النيل، هي مقصد لمركز طهطا والقرى التابعة له وكذلك المراكز المجاورة، لقضاء وقت الأعياد والمناسبات، حيث تُستخدم ليس للنقل بين ضفتي غرب وشرق النيل فحسب، بل لقضاء نزهة نيلية بنهر النيل ويُستخدم مرساها كشاطئ في فصل الصيف ليكون متنفسًا من حرارة الجو، وتنشط الحركة التجارية على جانبي المرسى كما توجد بجواره عدة متنزهات ومدينتان للملاهي، لتكون عبّارة الخزندارية ومرساها مدينة ترفيهية متكاملة.