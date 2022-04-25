«الصحة» تضبط 81 طن أغذية مشكوك في صلاحيتها قبل تداولها بالأسواق

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ضبط أكثر من 81 طنا و84 كيلوجرامًا من الأغذية المتنوعة، و7105 لترات عصائر ومشروبات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك في إطار جهود الوزارة لضمان سلامة الغذاء، وبالتزامن مع الاحتفال بشم النسيم، وعيد الفطر المبارك.

حملات على المنشآت الغذائية

جاء ذلك خلال عدة حملات شنتها إدارات مراقبة الأغذية في مديريات الشؤون الصحية بجميع المحافظات، في الفترة من 17 إلى 24 أبريل الحالي، ضمن الحملات الاستباقية التي تنفذها وزارة الصحة والسكان، على جميع المنشآت الغذائية، حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

محاضر للمخالفين

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الحملات مّرت على 1439 منشأة، وجرى سحب 2638 عينة من المواد الغذائية المتنوعة لفحصها بمعامل وزارة الصحة، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير محاضر حيال مخالفات الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول الغذاء.

وأكد عبدالغفار، أنّ الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، وتكثيف الحملات الرقابية، للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي، إعدام 7 أطنان و762 كيلوجرامًا من الأغذية المتنوعة، و591 لتر عصائر ومشروبات، تبيّن عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير 811 محضرًا لعدم وجود شهادات صحية مع العاملين في بعض المنشأت الغذائية، وإيقاف 245 منشأة تُدار دون ترخيص.

وأشار «قنديل» إلى تكثيف الرقابة على الفنادق، والمطاعم، والمنشأت الغذائية المختلفة، واتخاذ التدابير والإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين؛ حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

اشتراطات صحية

وتناشد وزارة الصحة والسكان، العاملين في مجال الأغذية بالالتزام بالاشتراطات الصحية، واستخراج الشهادات الصحية التي تفيد خلوهم من الأمراض المعدية والاهتمام بالنظافة العامة والشخصية، وضرورة التزام المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الصحية، مؤكدة استمرار الرقابة الدورية لضمان سلامة الغذاء.

وتهيب وزارة الصحة والسكان، المواطنين، عدم شراء منتجات مجهولة المصدر، والتأكد من تاريخ الصلاحية، وسلامة المنتج حفاظا على الصحة العامة.